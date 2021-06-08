خطوات طريقة عمل عجينه البيتزا بطريقة سهلة

تبحث العديد من ربات البيوت عن افضل طريقة لصناعة البيتزا بطريقة سهلة ولتكون العجينة هشة وتعطي نتائج جيدة .

"فلسطين اليوم" تقدم لكم افضل الطرق لصناعة البيتزا بطريقة سهلة وبمكونات متوفرة في كافة المنازل.

مكونات عجينة البيتزا السهلة

مقدار 400 جرام من الدقيق

ثلاث ملاعق زيت زيتون كبيرة

ملعقتان من السكر الأبيض صغيرة

مقدار 250 مللي متر ماء دافيء

طريقة تحضير عجينة البيتزا السهلة

نبدأ الطريقة بتسخين الفرن على درجة حرارة مناسبة

بعد ذلك نخلط كل من : دقيق، سكر، ملح، زعتر، خميرة في وعاء مناسب

ثم نضيف : الزيت والماء الدافيء للخليط السابق، ونعجن المكونات معاً لتتماسك

ثم نترك العجينة مدة عشر دقائق

وبعد ذلك نفرد العجين على هيئة دائرة في صينية مستديرة

ثم نضيف صلصة الطماطم والمكونات الباقية على العجينة

ثم نضعها في الفرن لمدة تلت ساعة، وتقدم ساخنة

عجينة البيتزا السريعة

تعتبر هذه العجينة أسرع عجينة للبيتزا تتم بالمكونات التالية :

مكونات عجينة البيتزا

طريقة تحضير العجينة

نضع : الخميرة، السكر، ملعقتان ماء دافيء في وعاء ونقلبهم معاً ونتركهم لمدة ربع ساعة لينتفخ

ثم ننخل الدقيق ونضيف له الملح، ثم خليط الخميرة، وملعقة زيت زيتون كبيرة ونخلط المكونات جميعها معاً

ثم نعجن المكونات جيداً مع بعض لمدة عشر دقائق لنحصل على قوان طري

نشكل العجينة على هيئة كرة أو دائرة، ثم نغطيه بفوطة نظيفة ونتركه جانباً ليختمر

ثم نفردها جيداً على سطح مرشوش بالدقيق، ونفرد العجينة في صينية مدهونة بزيت، ونحشيها بالحشوة المناسبة ثم تقدم