"واشنطن" تُصر على موقفها السابق بشأن مصدر فيروس كورونا

أفادت صحيفة أمريكية أن تقريرًا أعده المختبر الوطني التابع للحكومة الأمريكية خلص إلى أن فرضية تسريب فيروس كورونا من معمل صيني في ووهان معقولة وتستحق مزيدًا من التحقيق لقطع الشك باليقين.

ووفقًا لصحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية فإن الدراسة تم اعدادها في لورنس ليفرمور الوطني في كاليفورنيا في مايو/أيار 2020 وهي ذاتها التي أشير اليها في الشهور الأخيرة من حكم دونالد ترامب.

ودعت الولايات المتحدة، في وقت سابق، منظمة الصحة العالمية إلى إجراء مرحلة ثانية من تحقيقها في منشأ فيروس كورونا مع منح خبراء مستقلين حرية الوصول الكامل إلى البيانات الأصلية والعينات الأولية في الصين.

كان الرئيس الأمريكي جو بايدن أمر مساعديه بالسعي من أجل إجابات تحدد منشأ الفيروس الذي يسبب مرض كوفيد-19، وقال: "إن وكالات المخابرات الأمريكية تقتفي أثر نظريات متعارضة تتضمن إحداها احتمال تسربه من حادث بمختبر في الصين".

من جانبها، قالت الصين عبر تصريحات لمندوب في سفارتها بواشنطن، إنها تدعم "دراسة شاملة لجميع الحالات المبكرة لكوفيد-19 التي ظهرت في جميع أنحاء العالم وإجراء تحقيق شامل في بعض القواعد السرية والمختبرات البيولوجية في جميع أنحاء العالم".

يُشار إلى أن فريق طبي من منظمة الصحة العالمية أجرى بحثًا ميدانيًا في ووهان بداية العام الجاري ورجح أن الفيروس انتقل من خفافيش إلى الإنسان عبر حيوان آخر وإن "نشأته من خلال حادث بمختبر يعد أمرا غير مرجح إلى حد بعيد".