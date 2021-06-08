فوائد ذهبية صحية لتناول الملفوف

يعد الملفوف من الأطعمة المفيدة جدًا لمرضى السكري لما يحتويه من فوائد صحية مذهلة ومهمة لصحة الانسان خاصة لمن يعاني من مرض السكري.

وفي هذه المقالة سنتعرف على فوائد الملفوف وفقًا لدراسات علمية صحية نشرتها وسائل اعلام متخصصة في المجال الصحي.

فوائد الملفوف لمرضى السكري

ووفقًا للدراسات الصحية فإن الملفوف له العديد من الفوائد الصحية خاصة لمرضى السكري خاصة لأنه أحد الخضروات غير النشوية كما أنه يشبه الخس.

ومن أبرز فوائد تناول الملفوف أن السعرات الحرارية منخفضة تمامًا، بالإضافة إلى أنه غني ببعض العناصر الغذائية الهامة والضرورية لمرضي السكري، مثل:

فيتامين ب

وهذا الفيتامين هام جداً لبعض أجهزة الجسم فهو يقوم بضبط وظائفها بالشكل الطبيعي والصحيح، بالإضافة لتعزيز صحة الجهاز العصبي وعمله داخل الجسم

الألياف ومضادات الأكسدة

مرضى السكري بحتاجون للأطعمة الغنية بالألياف الطبيعية لتعزيز صحة عملية الهضم بالشكل الطبيعي، ونظراً لأن الملفوف من الأطعمة الغنية بالألياف فهو مفيد جداً لتحسين الهضم عند المصابين بداء السكري

بالإضافة إلى أن الملفوف يحتوي على مواد مضادة للأكسدة، مثل مادة البوليفينول ومادة الكبريت. وهذه المواد تساعد كثيراً على محاربة الجذور الحرة التي قد تسبب تلف خلايا الجسم، كما أنها تصلح من الالتهاب والضرر الناتج عن هذه الجذور

فيتامين C

الملفوف أحد أبرز الأطعمة الغنية جداً بفيتامين سي، وهو أحد الفيتامينات الهامة لصحة الجسم خاصة لمرضى السكري، حيث أن فيتامين سي يساعد على:

الوقاية من خطر الإصابة ببعض أنواع السرطانات

الوقاية من خطر التعرض لأمراض القلب

الوقاية من فقدان البصر

المساعدة على إنتاج الكولاجين الذي يدعم صحة الجلد والبشرة وصحة العضلات

تدعيم صحة العظام

تعزيز صحة الأوعية الدموية

مساعدة الجسم على امتصاص الحديد الغير هيم، وهو أحد أنواع الحديد التي توجد في الأطعمة النباتية

الوقاية من المشاكل والأضرار الصحية التي تتسبب الجذور الحرة في التعرض لها

وإلى جانب الفيتامينات والعناصر الغذائية السابقة، فإن الملفوف غني ببعض العناصر الغذائية الأخرى، مثل: