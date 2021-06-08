رام الله تعلن عن آلية جديدة للسفر

أعلن فريق العمل المختص في وزارة الخارجية والمغتربين وسفارة دولة فلسطين لدى المملكة الاردنية الهاشمية عن استئناف العمل بنظام "الترانزيت" يوم الخميس من كل أسبوع على أن يكون موعد طائرة المسافر لا يتجاوز الساعة الثامنة من صباح الجمعة، ليكون السفر "ترانزيت" متاحا من الأحد حتى الخميس.

وأعلن الفريق أن السفر سيكون متاحا يوم الجمعة من كل أسبوع للراغبين بالدخول إلى أراضي المملكة الأردنية الهاشمية بواقع 250 مسافرا، وبنفس الشروط والمعايير الصحية المتبعة، بدعم وإسناد وتسهيلات من الأشقاء في المملكة الأردنية.

ودعا جميع مواطنينا الراغبين في القدوم لأرض الوطن من أية دولة في العالم بضرورة التسجيل المسبق على منصة المطارات والمعابر الأردنية والحصول على الموافقة اللازمة "QR CODE"، مع ضرورة إجراء فحص "PCR" والحصول نتيجة خلو من الفيروس قبل الصعود إلى الطائرة.