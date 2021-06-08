5 بدائل صحية ومذهلة للقهوة تعرف عليها

يتناول الكثير من الناس القهوة بشراهة كبيرة جدًا بحجة تعديل المزاج والحصول على وقت كافِ من السهر؛ لكن الكثير من الدراسات العلمية حذرت من الاكثار من تناول القهوة لأسباب مختلفة الأمر الذي دفعنا للبحث عن بدائل صحية مذهلة للقهوة.
وفي هذا المقال سننشر لكم 5 بدائل ذات فوائد صحية وهذه البدائل هي كالتالي:
- مشروب الجنسنج الدافئ معلقتين من مسحوق الجنسنج مع قليل من حليب اللوز الدافئ، مع إضافة قليل من العسل و القرفة، مشروب صباحي منعش يعطيك دفعة من الأدرنالين و يغنيك عن تناول كميات كبيرة من القهوة.
- قهوة الهندباء العشبية تناول قليل من مشروب الهندباء المخلوط مع الجنسنج للحصول علي أقرب طعم مماثل للقهوة.
- ماتشا الشاي الأخضر من المشروبات القوية و المفيدة، و يحتوي على نسبة عالية من مضادات الأكسدة و محفزات الطاقة في الجسم، لأنك تبتلع المسحوق الغني و ليس فقط أعشاب الشاي.
- ماء الليمون نعم إنه بعيد كل البُعد عن القهوة، و لكن تناول كوب من الماء الدافئ مع الليمون صباحاً يساعد على تنشيط الكبد و التخلص من سموم الجسم.
- القهوة أُحادية المنشأ تحتوي القهوة المستخرجة من حبوب البن الردئية على سموم فطرية والتي تجعل القهوة أقل صحية فإذا كنت من عشاق القهوة فاحرص على معرفة أصل حبوب القهوة قبل تناولها لتحصل على أكبر قدر من فوائدها الصحية فمن المعروف أن أجود أنواع القهوة هي القهوة العربية و قهوة الروبوستا، و يمكنك سؤال بائع القهوة عن مصدرها.