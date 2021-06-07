7 روابط هامة تعرفك على جميع نشاطاتك على محرك البحث العالمي والشهير جوجل google links

7 روابط هامة تعرفك على جميع نشاطاتك على محرك البحث العالمي والشهير جوجل ، ولقد وضع فريق فلسطين اليوم سبعة روابط في هذه المقالة تمكنك من التعرف على الأماكن التي زرتها وفتحت منها هاتفك الأندرويد ، طبعا هنا الهاتف الذي ربطت بحسابك على الجييل في بلاي ستور ، وستجد معلومات تحتفظه بها غوغل عنك ، ولمعرفة هذه الروابط تابع معنا هذا التقرير حتى النهاية .

وفي غضون ساعات سجلت هذه المقالة نسبة قراءات عالية بشأن روابط تعرفك على جميع نشاطك على محرك جوجل العالمي ، وسنعطي مثالاً على اداء هذه الروابط أو الصفحات مثال: أين كنت أو أين أنت.. هناك الكثير من الروابط التي تكون مرتبطة بحسابك على الجيميل الذي يكون هو الآخر مرتبط بالعديد من الحسابات الأخرى في خدمات غوغل ، تسمح لك بمعرفة الأشياء التي تعرفها عنك غوغل .

كما ان هذه الروابط تعرفك على المعلومات الشخصية التي تم تخزينها عنك ، وأشياء أخرى مهمة سنتطرق إليها هنا .

روابط تعرفك على نشاطك على جوجل :

authenticated

أولى هذه الروابط ، إذ في هذه الاداء ستجد جميع المعلومات التي تعرفها غوغل عنك ، ابتداء من العمر و جنسك ثم اللغات التي تتكلم بها واهتماماتك .

كما انها توضح لكم المعطيات تقوم غوغل باستخدامها لتوجيه إعلانات الشركات إلى المستخدمين .





Personal info & privacy

ونستكمل معكم في المقالة ، وفي هذه الصفحة ستجد فيها جميع نشاطاتك على غوغل ، حيث ستجد عدة أقسام مع تفاصيل لنشاطاتك عليها .

history

وتوضح لكم ما قمت بالبحث عليه في غوغل ، فبإمكانك استعراضها والرجوع أيضا إلى سنوات طويلة قبل للتعرف على كل ما بحثت عنه .

Google Voice & Audio Activity

ومن خلالها تتيح لك امكانية البحث بصوتك في محرك البحث الخاص بها ، وفي هذه الصحفة إذا قمت بذلك من قبل فعلى هذه الصفحة ستجد كل الأشياء التي بحثت عنها أيضا .

Account Permissions and apps

وتجد من خلالها جميع التطبيقات التي قامت غوغل بحفظها التي سمحت لها بالدخول إلى حسابك ، ويمكن إزالة أي واحدة منها إذا كنت تريد ذلك .

location history

ونواصل معكم عن سبعة روابط تعرفك على اهم تفاعلك ونشاطك على جوجل ، إذ تمكنك هذه الصفحة التعرف على الأماكن التي زرتها وفتحت منها هاتفك الأندرويد ، طبعا هنا الهاتف الذي ربطت بحسابك على الجميل في بلاي ستور ، ستجد معلومات تحتفظه بها غوغل عنك ، مثال أين كنت أو أين أنت.

Saved Passwords - Google

ستتعرف عبرها على جميع كلمات السر وأسماء المستخدمين الذي قامت غوغل بحفظها لحساباتك المرتبطة بالحسابات الأخرى ، على الأندرويد مثلا ...إلخ ، وفي نهاية المقالة نتمنى ان تكون قد نالت اعجابكم .