تراجع اسعار الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 8 يونيو حزيران 2021

شهدت أسعار الذهب في مصر، تراجعا في تعاملات اليوم الثلاثاء 8 يونيو حزيران 2021، و ذلك تزامنا مع هبوط أسعار المعدن النفيس عالميا.

و بلغ سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 925.75 جنيه، فيما سجل سعر الجرام عيار 21 نحو 810 جنيهات، وفق تجار في السوق.

و وصل سعر جرام الذهب عيار 18، الى نحو 694.25 جنيه، وسجل عيار 14 نحو 541 جنيها، بينما بلغ سعر الذهب عيار 12 نحو 462.75 جنيه.

وسجل سعر الجنيه الذهب في مصر نحو 6480 جنيها.

يذكر بأن سعر جرام الذهب في مصر لمعادلة مختلفة قليلا عن السوق العالمية، حيث يتحكم الطلب والعرض المحلي في جزء من هوامشها، فضلا عن المصنعية (تكلفة تشكيل الذهب) في القطع الذهبية والمجوهرات المشغولة.