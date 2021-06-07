اسامة كحيل يدعو لإنجاز عملية اعادة اعمار غزة عبر الشركات الوطنية الفلسطينية

كشف رئيس اتحاد المقاولين الفلسطينيين بمحافظات غزة أسامة كحيل يوم الاثنين، عن أهداف زيارة وفد اتحاد المقاولين للقاهرة.

وأكد أن المهمة الأساسية لاتحاد المقاولين بعد العدوان الإسرائيلي تتمثل في إنجاز عملية الإعمار عبر الشركات الوطنية الفلسطينية وتسريع عملية الإعمار والتأسيس لعملية تنمية شاملة.

وشدد كحيل المتواجد في مصر على أهمية إدخال كافة مواد الإعمار للقطاع دون الخضوع لآلية الأمم المتحدة لإعادة إعمار غزة التي فشلت في تحقيق الإعمار والتنمية عبر شروطها الجائرة التي تعمل لصالح سلطات الاحتلال.

وأكد كحيل على ضرورة فتح معبر رفح بشكل دائم لإدخال كافة المواد والأدوات والمعدات للمقاولين والتجار والصناعيين بسهولة ويسر، خاصة في ضوء تفهم وتجاوب الأشقاء المصرين مع رؤية اتحاد المقاولين.

يذكر أن السيدان أسامة كحيل رئيس الاتحاد وأمين سر المجلس جهاد الفرا يشاركان ضمن وفد رسمي يضم الوزارات ذات الاختصاص في عملية إعمار غزة.