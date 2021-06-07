دعاء وقفة عرفة مكتوب 2021 - 1442واجمل ما يقال فيه وفضل صيامه

دعاء وقفة عرفة و موعد وقفة عرفة ، حيث يبحث المسلمين في جميع انحاء العالم عبر مواقع الانترنت على دعاء وقفة عرفة ، وهو ما دفعنا إلى كتابة هذه المقالة الرائعة التي لاقت قبولاً كبيرًا بين الناس في هذا اليوم العظيم ، ويعرف ( يوم عرفة ) هو اليوم التاسع من شهر ذي الحجة وهو آخر شهور السنة الهجرية، ويقف عليه الحجاج على جبل عرفات وهي أحد الشعائر المفروضة على المسلمين عند أداء فريضة الحج ، هنا ندعوكم إلى متابعة التقرير حتى النهاية .

وفي هذه المقالة سنتعرف معًا على دعاء وقفة عرفة حيث يمكن لكافة المسلمين والحجاج من ترتيل هذا الدعاء لنيل ثواب وأجره ، الذي يأتي في كل عام مرة واحدة ، كما اننا وضعنا لكم فيديو يتحدث على فضل صيام يوم عرفة .

دعاء يوم عرفة :

دعاء يوم عرفة اللهم إني ظلمت نفسي ظلمًا كثيرًا، وإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك، وارحمْني، إنك أنت الغفورُ الرحيم.

رَبَّنَا لاَ تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِّلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ وَنَجِّنَا بِرَحْمَتِكَ مِنَ الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ.

رَبِّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ أَنْ أَسْأَلَكَ مَا لَيْسَ لِي بِهِ عِلْمٌ وَإِلَّا تَغْفِرْ لِي وَتَرْحَمْنِي أَكُنْ مِنَ الْخَاسِرِينَ.

اللهم إنَّكَ عفوٌ تُحبُّ العفوَ فاعفُ عنا.

رَبَّنَا وَلا تُحَمِّلْنَا مَا لا طَاقَةَ لَنَا بِهِ وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا أَنْتَ مَوْلانَا فَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ.

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ المُلْكُ وَلَهُ الحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ.

اللّهم إنّي أسألك عيشةً نقية، وميتة سويَّة، ومردّاً غير مُخزٍ ولا فاضح

أَنْتَ وَلِيِّي فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ تَوَفَّنِي مُسْلِمًا وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ.

رَ‌بِّ اجْعَلْنِي مُقِيمَ الصَّلَاةِ وَمِن ذُرِّ‌يَّتِي رَ‌بَّنَا وَتَقَبَّلْ دُعَاءِ.

رَبَّنَا اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ الْحِسَابُ.





رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ وَاجْعَلْ لِي مِنْ لَدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا.

رَبَّنَا اصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمَ إِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَاماً إِنَّهَا سَاءَتْ مُسْتَقَرّاً وَمُقَاماً.

رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِين وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَنْ يَحْضُرُونِ.

ربي أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ.

عبادات يوم الوقفة :

دعاء يوم عرفة مكتوب :-

دعاء يوم عرفة مكتوب ، فقد قال رسول الله الحج عرفة ، فلابد من الوقوف بعرفة فإذا وقف الحاج في أي مكان من عرفة أدي الغرض وأتم الحج وإن وقف بعيد عن عرفة لم يتحقق الحج ، ويصلي الحجاج صلاتي الظهر والعصر جمع تقديم في وقت الظهر وكذلك المغرب والعشاء جمع تقديم في وقت المغرب ثم يذهب الحجيج إلي مزدلفة.

اللهم لك الحمدُ كالذي تقولُ، وخيرًا مما نقولُ، اللهم لك صلاتي ونُسُكي، ومحيايَ ومماتي، وإليك مآبي، ولك ربِّ تُراثي، اللهم إني أعوذُ بك من عذابِ القبرِ، ووسْوَسةِ الصدرِ، وشتاتِ الأمرِ، اللهم إني أعوذُ بك من شرِّ ما تجيءُ به الريحُ .

ادعية تقال في يوم عرفة :

رَبَّنَا إِنَّنَا آمَنَّا فَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ.

رَبِّ هَبْ لِي مِن لَّدُنْكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً إِنَّكَ سَمِيعُ الدُّعَاء.

ربَّنَا اغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَإِسْرَافَنَا فِي أَمْرِنَا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ.

رَبَّنَا فَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَكَفِّرْ عَنَّا سَيِّئَاتِنَا وَتَوَفَّنَا مَعَ الْأَبْرَار.

لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين.

سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم.

أستغفر الله لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. الحمد لله حتى يبلغ الحمد منتهاه.

أستغفر الله العظيم من كل ذنب عظيم، أستغفر الله العظيم وأتوب إليه.

موعد وقفة عرفة :

وتُعم على الأمة الاسلامية الفرحة وعلى للسلمين اجمع الاحتفال به، وبالتالي قد تكون وقفة عرفة او وقفة عيد الأضحى بوم الأثنين الموافق 19 يوليو.

سبب تسمية يوم عرفة :

فضل صيام يوم عرفة :