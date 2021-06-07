موعد امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2020 / 2021 في مصر

عقد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم الفني المصري مؤتمراً صحفياً منذ قليل من أجل إعلان موعد جدول امتحانات الثانوية العامة هذا العام وطمأنينة أولياء الأمور، وأبنائنا وبناتنا من طلاب وطالبات الثانوية العامة حول طبيعة الامتحانات، ما بين إلكترونية عبر التابلت أو ورقية، خاصةً وأن هذه المرحلة تعد من أهم المراحل التعليمية الفاصلة، والتي تحدد مستقبل الطلاب فيما بعد.

تعليمات وزير التربية والتعليم المصري لامتحانات الثانوية 2021:

زادت عمليات بحث الطلاب والطالبات على المحرك جوجل عن الجدول النهائي لامتحانات الثانوية العامة لهذا العام 2021. خاصةً بعد ما أعلن وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور طارق شوقي عن نزول الجدول بشعبتيها العلمية والأدبية. والتي من المقرر أن تبدأ امتحانات الثانوية شعبة علمي علوم ورياضة بداية من يوم السبت الموافق 10 من شهر يوليو القادم لعام 2021، وسوف تنتهي في 2/8/2021.

بينما تبدأ امتحانات الثانوية العامة الشعبة الأدبية بداية من يوم الأحد الموافق 11/7/2021، ومن المقرر أن تنتهي يوم 29/7/2021.

كما أكد على أن خيار الإجابة على الامتحان سواء الإلكتروني أو الورقي متروك للطالب، يختار ما يشاء. حيث أوضح أن الوقت المحدد للامتحان كافٍ من أجل الإجابة على الامتحان الورقي والإلكتروني معاً. مؤكداً أن امتحان البابل شيت سوف يتم تصحيحية بشكل إلكتروني عبر الكمبيوتر دون تدخل أي شخص. وهذا يمنع بشكل تام الأخطاء التصحيحية التي كانت تحدث في العديد من الامتحانات السابقة. كذلك تابع الوزير ضرورة التأكد من الإجابة الصحيحة قبل تحديدها والتعليم عليها. لأن الشطب أحد الأمور الصعبة جداً، والتي تلغي بدورها درجة السؤال نفسه.