سعر صرف الدولار مقابل الليرة السورية اليوم الثلاثاء 8 – 6 – 2021

سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الليرة السورية في سوريا اليوم الثلاثاء 8 – 6 – 2021 ، ويبحث عامة الناس والمهتمين والمستثمرين يومًا في سورية عن سعر الدولار امام الليرة السورية ، وهو ما دفع فريق فلسطين اليوم إلى كتابة هذه المقالة التي من خلالها ستجيب عن استفساراتكم بخصوص أسعار صرف العملات خلال تعاملات اليوم .

ولقد ارتفع أمس سعر صرف الدولار في سوريا بينما تشهد الدولة حرب ضروسًا منذ سنوات أثرت مباشرة على الأوضاع المعيشية والاقتصادية أوصل البلاد إلى حافة الانهيار ، إلى نحو 10 ليرات في السوق السوداء فيما بقي السعر الرسمي للدولار مستقرا لدى البنوك عند 2512 ليرة .

فيديو سعر صرف الدولار مقابل الليرة السورية في سوريا اليوم الثلاثاء 8 – 6 – 2021 :

وفي غير الرسمية أي في السوق السوداء جاء سعر الدولار يساوي 3170 ليرة للشراء و3250 ليرة للبيع، مقابل 3160 ليرة للشراء و3240 ليرة للبيع .

في حين، سجل سعر الجنيه الإسترليني في السوق السوداء أمام الليرة السورية نحو 4480 ليرة للشراء و4603 ليرات للبيع، مقابل 4445 ليرة للشراء و4586 ليرة للبيع ، قابلة تسجيل سعر اليورو الأوروبي في السوق السوداء= 3852 ليرة للشراء و3954 ليرة للبيع، مقابل 3826 ليرة للشراء و3928 ليرة للبيع .

وأيضًا في السوق السوداء جاء سعر الدرهم الإماراتي يساوي 860 ليرة للشراء و885 ليرة للبيع، مقابل 858 ليرة للشراء و882 ليرة للبيع ، أما سعر الريال السعودي فقد سجل 843 ليرة للشراء و868 ليرة للبيع، مقابل 841 ليرة للشراء و865 ليرة للبيع .

وعن الدينار الكويتي سجل 10536 ليرة للشراء و10828 ليرة للبيع، مقابل 10490 ليرة للشراء و10782 ليرة للبيع .



وتعاني الليرة السورية من إضرابات في أسعار الصرف امام العملات الأجنبية، وصلت لحد الانهيار، بسبب الحرب الدائرة التي طال رحاها كافة انحاء سوريا، منذ عام 2011 ، وكان مصرف النظام قد أعلن ضخ عملة ورقية جديدة فئة 5000 ليرة سورية.