سعر صرف الدولار مقابل الليرة السورية اليوم الثلاثاء 8 – 6 – 2021

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 09:27 م
07 يونيو 2021
سعر صرف الدولار مقابل الليرة السورية اليوم الثلاثاء 8 – 6 – 2021
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سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الليرة السورية في سوريا اليوم الثلاثاء 8 – 6 – 2021 ، ويبحث عامة الناس والمهتمين والمستثمرين يومًا في سورية عن سعر الدولار امام الليرة السورية ، وهو ما دفع فريق فلسطين اليوم إلى كتابة هذه المقالة التي من خلالها ستجيب عن استفساراتكم بخصوص أسعار صرف العملات خلال تعاملات اليوم .

ولقد ارتفع أمس سعر صرف الدولار في سوريا بينما تشهد الدولة حرب ضروسًا منذ سنوات أثرت مباشرة على الأوضاع المعيشية والاقتصادية أوصل البلاد إلى حافة الانهيار ، إلى نحو 10 ليرات في السوق السوداء فيما بقي السعر الرسمي للدولار مستقرا لدى البنوك عند 2512 ليرة .

فيديو سعر صرف الدولار مقابل الليرة السورية في سوريا اليوم الثلاثاء 8 – 6 – 2021 :

وفي غير الرسمية أي في السوق السوداء جاء سعر الدولار يساوي 3170 ليرة للشراء و3250 ليرة للبيع، مقابل 3160 ليرة للشراء و3240 ليرة للبيع .

في حين، سجل سعر الجنيه الإسترليني في السوق السوداء أمام الليرة السورية نحو 4480 ليرة للشراء و4603 ليرات للبيع، مقابل 4445 ليرة للشراء و4586 ليرة للبيع ، قابلة تسجيل سعر اليورو الأوروبي في السوق السوداء= 3852 ليرة للشراء و3954 ليرة للبيع، مقابل 3826 ليرة للشراء و3928 ليرة للبيع .

وأيضًا في السوق السوداء جاء سعر الدرهم الإماراتي يساوي 860 ليرة للشراء و885 ليرة للبيع، مقابل 858 ليرة للشراء و882 ليرة للبيع ، أما سعر الريال السعودي فقد سجل 843 ليرة للشراء و868 ليرة للبيع، مقابل 841 ليرة للشراء و865 ليرة للبيع .

وعن الدينار الكويتي سجل 10536 ليرة للشراء و10828 ليرة للبيع، مقابل 10490 ليرة للشراء و10782 ليرة للبيع .

سعر صرف الليرة السورية والتركية مقابل الدولار.jpg


وتعاني الليرة السورية من إضرابات في أسعار الصرف امام العملات الأجنبية، وصلت لحد الانهيار، بسبب الحرب الدائرة التي طال رحاها كافة انحاء سوريا، منذ عام 2011 ، وكان مصرف النظام قد أعلن ضخ عملة ورقية جديدة فئة 5000 ليرة سورية.

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