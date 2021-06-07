افضل تردد قناة ماجستيك سينما 2021 “قناة الفراشة” Majestic Cinema

تردد قناة الفراشة الفضائية وهي قناة ماجستيك 2021 ، من القنوات الرائعة والتي لديها العديد من المتابعين حول العالم لمتابعي الأفلام الأجنبية أو العربية، الحديث منها والقديم، تم توقف هذه القناة عن عرض أفلامها منذ حوالي عام كامل دون أسباب محددة، ولكن انتشرت في الفترة الأخيرة أخبارًا عن عودتها للعمل مرة أخرى وبتردد جديد، نقدمه لكم اليوم عبر مقالنا.

قناة ماجستيك تتميز بأنها تقدم أفلامها مجانًا بدون رسوم، بالإضافة لجودة الأفلام التي يتم العرض بها فهي جودة وتقنية رائعة والصوت نقي وعالي، فهي توفر لك مشاهدة ممتعة ورائعة.

وكذلك بالنسبة للبعض فإن هذه القناة تتميز بأنها لا تقوم بحذف المشاهد أو المقاطع أيًا كانت، لذلك يفضل لمن عمرهم أقل من 18 عام عدم مشاهدتها، أو من يخافون من أفلام الرعب والأكشن، سواء كانت الأفلام عربية أو أجنبية.

بعد التوقف الذي دام لعام وأكثر لقناة ماجستيك أو الفراشة الفضائية شعر المتابعون للقناة بالإحباط الشديد، ولكن عندما أذاعت القناة بأن لهم تردد جديد قام الكثير بالبحث عن تردد قناة ماجستيك الجديد لعام 2021 ، وستعود القناة لمنافسة جميع القنوات الإذاعية من جديد بأفلامها الكاملة والحديثة، ويمكن تجربة التردد التالي لتنزيل القناة على شاشة التلفزيون لمشاهدتها من جديد:

رقم التردد هو 10876.

والقمر الصناعي نايل سات.

أما عن الاستقطاب هو رأسي.

ومعدل الترميز هو 27500.