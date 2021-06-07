خطوات تثبيت لعبة ببجي موبايل 2021 بسهولة

حققت لعبة ببجي موبايل شهرة واسعة حول العالم خلال الاشهر القليلة الماضية، حتى اصبحت من اشهر الالعاب التي يتم تحميلها و لعبها على جميع انواع الهواتف.

لعبة ببجي موبايل بدأت في الصين، و لم يكن يسمح لاحد خارج الصين لعبها، الا بعد أن اعلنت الشركة المسؤولة عن ببجي موبايل عن اصدار تجريبي للعبة باللغة الانجليزية لكافة المستخدمين ، خصوصا المستخدمين في كندا، و بعد توفر النسخة الانجليزية ، ازداد البحث عن طرق تثبيتها على اجهزة اندرويد.

طرق تثبيت لعبة ببجي موبايل:

هناك عدد من الخطوات التي يجب ان تقوم بها لتثبيت لعبة ببجي موبايل، حيث يوضح لكم فريق وكالة فلسطين اليوم هذه الخطوات في هذه المقالة لكي تستطيعون تثبيت لعبة ببجي موبايل بكل سهولة و يسر:

اولا: تثبيت لعبة ببجي موبايل من متجر AP KPure، من الرابط المخصص.

ثانيا: فتح التطبيق و يكتب في المربع الخاص بالبحث بالمتجر "لعبة ببجي"

ثالثا: بعد خطوة تنزيل لعبة ببجي، نجد ان الهاتف قام بتثبيتها بشكل تلقائي، و قد يطلب التطبيق من المستخدم اذن تثبيت التطبيق على الهاتف لدواعي الامان.

بعد أن تم تثبيت تطبيق "ببجي" على جهاز الهاتف الاندرويد، يقوم المستخدم بتشغيل اللعبة عن طريق الضغط على ايقونة اللعبة.