صعود أسعار الذهب في العراق اليوم الثلاثاء الموافق 8-6-2021

أسعار الذهب في العراق اليوم الثلاثاء الموافق 8-6-2021 ، ويبحث العراقيون على أسعار الذهب عبر مواقع الانترنت خلال التعاملات الصباحية ، ولقد قام فريق فلسطين اليوم بتخصيص هذه المقالة ومن خلالها سنتعرف على تلك الأسعار ، لاسيما أن ان المعدن النفيس ( الأصفر ) يشهد صعودًا .

وفي هذه المقالة سنتعرف على أسعار الذهب في العراق خلال التعاملات الصباحة لليوم إذ سجل سعر جرام الذهب عيار 24 في العراق 88 ألفا و898 دينارا ( 60.78 دولار ). فيما جاء سعر جرام الذهب عيار 21 في العراق ( الأكثر مبيعا بالأسواق )، عند مستوى 77 ألفا و788 دينارا ( 53.26 دولار )، اما عيار 18 فسجل 66 ألفا و675 دينارا ( 45.65 دولار ).

عيار 14 من جرام الذهب سجل نحو 51 ألفا و857 دينارا (35.51 دولار)، أما سعر جرام الذهب عيار 12 سجل 44 ألفا و449 دينارا (30.43 دولار).

فيديو أسعار الذهب في العراق اليوم الثلاثاء الموافق 8-6-2021 :

أسعار الذهب عالميا اليوم :

وعالميا انتعشت أسعار الذهب في آخر إعلاق - الجمعة - و قفز السعر الفوري 0.9% إلى 1886.80 دولار للأوقية (الأونصة)، بعد أن بلغ أدنى مستوياته منذ 19 مايو/أيار عند 1855.59 دولار في وقت سابق من المعاملات. والمعدن منخفض 0.8% منذ بداية الأسبوع.

وصعدت عقود الذهب الأمريكية الآجلة 0.9% إلى 1890.80 دولار.

وقبل أيام، ناقش رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي مع وفد البنك الدولي، 3 ملفات رئيسية لتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي في العراق.

جاء على رأس الملفات قضية محاربة الفساد في العراق، وإعادة بناء الخدمة العامة، وتفعيل المشاريع المتأخرة.



وأكد رئيس الوزراء العراقي، الثلاثاء، تصميم العراق، رغم من كل التحديات، على المضي في طريق الإصلاح الاقتصادي، وفق رؤى طويلة الأمد تعتمد على حلول ناجعة.

انتشار جائحة كورونا كان لها الأداء الأكثر حضوراً لكثير من الحكومات ضخ مزيد من السيولة في الأسواق من أجل مواجهة آثار الجائحة وفق احد تاجر الذهب ، وأكمل أن ذلك "أدى إلى أن تصبح كمية المعروض من النقود في الأسواق كبيرة".

كما انه يؤدي إلى إحداث نوع من التضخم، وضخ الأموال كان من خلال تقليل معدلات الفائدة على الدولار والعملات الأخرى، بمعنى تراجع العوائد على أدوات الاستثمار المنافسة للذهب.