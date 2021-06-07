موعد عيد الأضحى المبارك 2021 - 1442 ومسجات التهاني ، وفي هذه الأيام المباركة يتساءل كثيرون من انحاء جميع دول العالم عن متى موعد عيد الأضحى المبارك ، هذا التساؤل الكبير عبر مواقع الانترنت دفعنا نحن في فريق فلسطين اليوم إلى صياغة هذا التقرير وسنوضح من خلاله لحضراتكم الموعد المحدد للعيد وفق الحسابات الفلكية، علمًا أنه في أغلب الأوقات تكون الإجابة صحيحة ومطابقة 100 بالمئة خاصة أن عيد الأضحى يأتي بعد انتهاء عيد الفطر بشهرين .

وبمجرد صياغة هذه المقالة بشأن موعد عيد الأضحى المبارك 2021 لاقت اهتمامًا كبيرًا من المتابعين حيث يستعد الناس إلى استقبال هذا العيد بحلة الجديدة، وهنا سوف نضع لكم مسجات التهاني لـ عيد الأضحى .

وتأتي هذه المقالة ضمن سلسلة مقالات بكل ما يتعلق عن عيد الأضحى المبارك ، ولمعرفة الموعد المحدد عن اول أيام العيد تابع معنا .





موعد عيد الأضحى 2021 – 1442 :

عيد الأضحى هو من الأعياد الرسمية الذي يحتفل بها المواطنين في مصر والمملكة العربية السعودية، وجموع العالم العربي الاسلامي : وحيث انه قد اوضحت البحوث الفلكية أن تكون اجازة عيد الأضحى 6 أيام ، وذلك ابتداءً من يوم الأثنين الموافق ١٩يوليو حتى يون السبت الموافق ٢٤يوليو ، ومن المقرر ان تكون اجازة عيد الأضحى يوم الثلاثاء الموافق ٢٠يوليو المقبل.

وقد يثير ذلك الاهتمام بين الكثير من المواطنين وذلك من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، لمعرفة أيام الاجازة، ويوم الثلاثاء الموافق 2 يوليو المقبل قد يكون أول أيام عيد الأضحى المبارك وفق التقديرات للحسابات الفلكية .

ومن هذا المنطلق يمكن لكافة المسلمون الاستعداد لاستقبال العيد بجميع عداته بالفرحة والسعادة من الآن، ولمعرفة وقفة عرفة ( هنا ).

كلمات تكبيرات عيد الاضحى :

«الله أكبر الله أكبر الله أكبر.. لا إله إلا الله.. الله أكبر الله أكبر.. ولله الحمد، الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا، لا إله إلا الله وحده، صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده، لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه، مخلصين له الدين ولو كره الكافرون، اللهم صل على سيدنا محمد، وعلى آل سيدنا محمد، وعلى أصحاب سيدنا محمد، وعلى أنصار سيدنا محمد، وعلى أزواج سيدنا محمد، وعلى ذرية سيدنا محمد وسلم تسليما كثيرا».

الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر، و لله الحمد. الله أكبر كبيراً، و الحمد لله كثيراً، و سبحان الله بكرةً و أصيلاً. لا إله إلا الله وحدهُ، صدق وعدهُ و نصر عبدهُ و أعز جندهُ و هزم الأحزاب وحدهُ.

مسجات عيد الأضحى 2021 :

يا من رجونا لهم كل خير .. وأحببناهم في الله لا غير .. كل عام وأنتم بخير.

بريح العطر والريحان .. بأيات من القران .. اهنيك يا احلى انسان.

قلبي راغب فيك .. وبحبه يشتريك وبنبضه يرويك .. وبحنانه يدفيك .. وبقرب العيد يهنيك.

صباح خاص للغالين معطر بالفل والياسمين .. نرسله بس للحلوين ونقولهم من العايدين.

الرسايل مو همزة وصل وحرف مسكون .. الرسائل والقصائد تطلب لقياك .. وعسى عيدك مبارك ودوم الفرح يدق بابك.