اليابان تتبرع ب 3 مليون دولار لازالة الركام في قطاع غزة

أعلنت الحكومة اليابانية عن تقديم مبلغ 3 مليون دولار لدعم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في عملية حصر الأضرار وإزالة الركام الذي نتج عن التصعيد لأحد عشر يومًا متواصلا في قطاع غزة.

وسيُمكن هذا الدعم البرنامج من إزالة ما يزيد على 40% من الركام أي حوالي 110 ألف طن وخلق 11 ألف يوم عمل في القطاع على مدى ستة أشهر.

وقالت الحكومة اليابانية في بيان لها، إنها "ستستمر في لعب دور فعال بما فيه توفير المساعدة العاجلة ودعم جهود إعادة الإعمار في القطاع. ولقد تعهدت اليابان بتمويل طارئ يبلغ 10 مليون دولار لدعم المساعدات الانسانية وإعادة الإعمار من خلال توفير المساعدات الغذائية وإزالة الركام ودعم قطاع المياه والصرف الصحي".

وأضافت: "عملية إزالة الركام ستُمكن السكان من تسهيل وصولهم للخدمات الأساسية وتقليل خطر انهيار المباني الآيلة للسقوط ما سيقلل من تهديد المخلفات غير المنفجرة وبقايا الحرب.

وأوضحت أنه خلال تنفيذ المشروع، سيتم إزالة المنشئات السكنية والعامة والتجارية والصناعية التي تدمرت بشكل كلي أو بليغ غير قابل للسكن وتشكل خطرا على السكان بالإضافة الى إزالة الركام من الشوارع والأماكن العامة. وسيتم فيما بعد نقل الركام بشكل آمن الى مكب خاص وأماكن محددة لطحن الركام واعادة تدويره واستخدامه في مشاريع اعادة تأهيل الطرق.

ومن جهته، رحب برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بمبادرة الحكومة اليابانية لتكون أول الممولين المساهمين بمبلغ 2.8 مليون دولار من أصل 6.1 مليون دولار تم رصدهم لإتمام عملية إزالة الركام.

وقالت الممثل الخاص للمدير العام لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي إيفون هيلي، "إن احتياجات القطاع هائلة خاصة وأن الأزمة الأخيرة جاءت بعد أربعة عشر عاما من الحصار الذي أعاد القطاع سنوات للوراء وأبطأ من جهود التنمية في غزة، كما أنه أفقد السكان أملهم بمستقبل أفضل."

وأوضحت هيلي، أن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ملتزم بإعادة البناء وإزالة الركام كركيزة أساسية ومتطلب أولي للانطلاق نحو عملية البناء والانعاش.