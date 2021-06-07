قوات الاحتلال يعتقل مواطنًا ونجله من الخليل جنوب الضفة المحتلة

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الاثنين، مواطنًا فلسطينيًا ونجله، من مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية المحتلة.

وأفادت وسائل إعلام محلية، بأن قوات الاحتلال اعتقلت المواطن تيسير محمد عبد الله أبو صبيح (52 عاما)، ونجله محمد (32 عاما)، عقب دهم منزليهما، وتفتيشهما.

وكانت قوات الاحتلال شنت فجر اليوم حملة اعتقالات طالت العديد من المواطنين في الخليل عرف منهم، المساعد الأكاديمي في جامعة القدس المفتوحة جواد أيوب أبو صبيح (48 عاما)، ونجله الطالب الجامعي طارق (26 عاما)، عقب دهم منزليهما، وتفتيشهما.

ورصد التقرير الشهري الذي يصدره المكتب الإعلامي لحركة حماس، ارتفاعا حادا في الانتهاكات الإسرائيلية بالتزامن مع معركة "سيف القدس" خلال شهر مايو الماضي بالضفة الغربية والقدس المحتلة، حيث تم رصد (6750) انتهاكا نفذه الاحتلال والمستوطنون.

وحسب التقرير فقد تمثلت أبرز الانتهاكات الإسرائيلية باستشهاد (34) مواطنا، كما أصيب خلال الشهر (3841) فلسطينياً بنيران قوات الاحتلال ومستوطنيه.

وبلغ عدد المعتقلين (630) معتقلا مقابل (339) معتقلا خلال شهر أبريل السابق، وعدد عمليات إطلاق النار التي نفذها جنود الاحتلال ومستوطنيه (663) اعتداء، كما ارتكب المستوطنون (158) اعتداء بحق المواطنين.

وزادت قوات الاحتلال من عدد الحواجز الثابتة والمؤقتة في مناطق مختلفة من الضفة والقدس من (287) حاجزا خلال أبريل السابق إلى (318) حاجزا في مايو، وبلغ عدد الاقتحامات (223) اقتحاما.