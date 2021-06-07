إشارة تردد قناة ماجد الأطفال 2021 على القمر الصناعي نايل سات

تردد قناة ماجد الأطفال 2021 على القمر الصناعي نايل سات ، ولقد زادت علميات بحث أولياء الأمور على الانترنت بالأخص على موقع جوجل الشهير ما دفع فريق فلسطين اليوم إلى كتابة هذه المقالة للإجابة على استفسارات الجمهور ، ولقد برزت القناة كواحدة من أهم وأقوى القنوات الفضائية التي تقدم محتوى هادفا للأطفال عبر الأغاني التعليمية ، وتأتي هذه المقالة ضمن سلسلة من المقالات التي يخصصها الفريق للإجابة عن اهتمامات المواطنين كما هو الحال هنا .

هذا التقرير الخاص بـ تردد قناة ماجد للأطفال 2021 لاقت اهتمامًا كبيرًا من متابعيها حيث تبث مجموعة أفلام الرسوم المتحركة الرائعة التي يمكنك من خلالها استيعاب تدريب تعليمي له دور في زيادة استجواب الأطفال .

تردد قناة ماجد الأطفال 2021 :

وتعد الفضائية من ابرز القنوات الحيوية والأساسية المخصصة للأطفال في هذه الفترة، لأنها وثقت برامجها بقوة داخل كل منزل، حيث تسجل قناة ماجد للأطفال مشاهدات عالية وذلك يعود إلى قوة محتواها .

كثير الآباء والأمهات هذا النوع من القنوات الترفيهية لأطفالهم ، لأنها تمكن من ملء وقت فراغ الأطفال بمكل عالي الجودة. إضافة إلى أنها قنوات ذات قيم ومبادئ مهمة .

قناة : ماجد للأطفال .

القمر الصناعي : نايل سات.

التردد: 11526

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500

إلى جانب تردد قناة ماجد للأطفال قام الفريق بوضع تردد مباشر لقناة طيور الجنة الجديد ، حيث انها تبث العديد من البرامج الترفيهية الهادفة صاحبة لصغار السن وهي على النحو التالي :

اضبط تردد قناة طيور بيبي 2020 على عرب سات :

وسنرفق لكم في وكالة فلسطين اليوم الاخبارية تردد قناة طيور الجنة على قمر العرب سات وهو:

التردد: (11310).

معامل تصحيح الخطأ: (3/ 2).

معدل الترميز: (30000).

تردد قناة طيور بيبي الجديد 2020 على القمر الصناعي نايل سات :

التردد: (11315).

الاستقطاب: (عمودي).

معدل الترميز: (27500).

الاتجاه: (3/4).

ويمكنك أيضا اضافة التردد التالي وهو تردد قناة طيور الجنة الجديد 2020 :

القمر: (نايل سات).

التردد: (11391)

معدل الترميز: (27500).

معدل التصحيح: (6/5).