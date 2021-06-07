واشنطن تحذر "اسرائيل" من زعزعة الاستقرار الذي قد ينتج عن "مسيرة الاعلام"

أكدت وسائل اعلام "إسرائيلي" بأن الإدارة الامريكية حذرت "إسرائيل" من أن "مسيرة الاعلام" التي تنوي جماعات يمينية متطرفة تنظيمها في القدس المحتلة قد تؤدي الى زعزعة الاستقرار.

و نقلت إذاعة مكان "الإسرائيلية" عن مصادر في واشنطن لم تسمها قولها إن الإدارة الامريكية لم تصدر موقفها الرسمي من هذه القضية بشكل علني، و هي بانتظار القرار النهائي الذي يتخذه المستوى السياسي في حكومة الاحتلال.

و حثت المصادر "إسرائيل" على تجنب اتخاذ خطوات من شأنها أن تؤدي إلى زعزعة الاستقرار في المنطقة والمساس بالمحاولات الهادفة إلى استتباب الهدوء.

ويدرس المستوى السياسي في "إسرائيل"، المسار الذي من المقرر أن تمر به "مسيرة الأعلام" المرتقبة في القدس يوم الخميس المقبل، بعد أن وافقت الشرطة عليها.

وكانت مصادر "إسرائيلية" أطلقت تحذيرات من "مسيرة الأعلام"، معتبرة أنها "قد تؤدي إلى تجدد التصعيد الأمني في الضفة الغربية وقطاع غزة".