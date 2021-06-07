قوات الاحتلال تجبر مقدسيًا على هدم منزله وتلقي عائلته بلا مأوى

أجبرت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، مواطنًا مقدسيًا على هدم منزله في بلدة جبل المكبر جنوب القدس المحتلة، بضغط من بلدية الاحتلال، بدعوى البناء دون ترخيص.

وأفادت مصادر عائلية، بأن قوات الاحتلال أجبرت الشاب مهند بشير على هدم منزله في "حي بشير" بالمكبر، بعد إمهاله حتى اليوم لتنفيذ الهدم، وإلا ستقوم جرافات الاحتلال بذلك وعليه دفع "ثمن الهدم" لطواقم البلدية وآلياتها بقيمة 60 ألف شيقل.

وتبلغ مساحة المنزل 150 مترا مربعا، ويعيش فيه 5 أفراد بينهم 3 أطفال.

ورصد التقرير الشهري الذي يصدره المكتب الإعلامي لحركة حماس، ارتفاعا حادا في الانتهاكات الإسرائيلية بالتزامن مع معركة "سيف القدس" خلال شهر مايو الماضي في الضفة الغربية والقدس المحتلة، حيث تم رصد (6750) انتهاكا نفذه الاحتلال والمستوطنون.

وحسب التقرير، هدمت قوات الاحتلال (3) منازل، فضلا عن عشرات المنازل التي أخطر أهلها بالهدم، وبلغ عدد مداهمات المنازل التي تعود لفلسطينيين (90) مداهمة.

ومنذ احتلال المدينة عام 1967، هدم الاحتلال أكثر من 2000 منزل في القدس، كما اتبع سياسة عدوانية عنصرية ممنهجة تجاه المقدسيين؛ بهدف إحكام السيطرة على القدس وتهويدها وتضييق الخناق على سكانها الأصليين؛ وذلك من خلال سلسلة من القرارات والإجراءات التعسفية والتي طالت جميع جوانب حياة المقدسيين اليومية.

ومن بين هذه الإجراءات هدم سلطات الاحتلال الإسرائيلي المنازل والمنشآت بعد وضعها العديد من العراقيل والمعوقات أمام إصدار تراخيص بناء لمصلحة المقدسيين.

وتهدف سلطات الاحتلال بذلك إلى تحجيم وتقليص الوجود السكاني الفلسطيني في المدينة؛ حيث وضعت نظاماً قهرياً يقيد منح تراخيص المباني، وأخضعتها لسلم بيروقراطي وظيفي مشدد؛ بحيث تمضي سنوات قبل أن تصل إلى مراحلها النهائية.

وفي الوقت الذي تهدم به سلطات الاحتلال المنازل الفلسطينية، تصادق على تراخيص بناء آلاف الوحدات السكنية في المستوطنات الإسرائيلية المقامة على أراضي القدس.