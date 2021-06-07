"الكنيست الإسرائيلي" يعلن عن موعد المحدد لتشكيل الحكومة المعارضة لـ"نتنياهو"

ذكر الاعلام العبري، اليوم الاثنين، أن رئيس ما يسمى بـ"الكنيست الإسرائيلي"، ياريف لافين، أعلن أن البرلمان سيصوت على تشكيل حكومة جديدة يشكلها معارضو رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو، في 14 يونيو.

وفق ما أفاد به موقع القناة العبرية السابعة، فقد تمكن زعيم المعارضة يائير لابيد، الذي ينتمي إلى تيار وسطي، من جمع ائتلاف بين عدة أطراف يستعد للإطاحة بنتنياهو، الذي بقي في منصب رئيس الوزراء لمدة 12 عامًا متواصلة.

وستعقد "جلسة البرلمان للتصويت على الحكومة في غضون سبعة أيام"، وفق لافين لـ"لكنيست"، وأضاف أن "اعلانًا يتعلق بموعد إقامة حكومة (إسرائيل) السادسة والثلاثين سينقل إلى أعضاء البرلمان".

وكلف رئيس "الكنيست"، لابيد، بتشكيل حكومة "إسرائيلية" بعد أن فشل نتانياهو في هذه المهمة.

وأعلن لايفين، أن زعيم المعارضة لابيد قد نجح في تشكيل حكومة الاحتلال، وكان قد اطلق عليها "حكومة التغيير".