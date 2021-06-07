بالصور وفد من الجهاد يزور عائلة الاستشهادي حمزة سمودي

زار وفد من حركة الجهاد الإسلامي وعدد من الأسرى المحررين والأسيرات المحررات، وزوجة الشيخ المجاهد خضر عدنان، منزل عائلة الاستشهادي حمزة سمودي في مدينة جنين شمال الضفة المحتلة، وذلك على شرف الذكرى السنوية التاسعة عشر لاستشهاده.

وكانت والدة الشهيد حمزة سمودي قد افتقدت غياب الشيخ خضر عدنان، الذي اعتاد على زيارتها في كل ذكرى للشهيد حمزة، وقد تواصلت مع عائلة الشيخ خضر عدنان لتفاجئ بخبر اعتقاله الذي أحزنها كثيراً، ولذا قامت زوجة الأسير الشيخ خضر عدنان بزيارة والدة الشهيد حمزة في ذكرى استشهاده، محافظة على التواصل الدوري للشيخ خضر عدنان مع عائلة الشهيد حمزة سمودي.

جدير بالذكر أن الشهيد المجاهد حمزة سمودي من سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، قد نفذ عملية استشهادية نوعية بتاريخ 05/06/2002م، في مفترق مجدو، أدت لمقتل 17 صهيونياً منهم 13 جندياً، وإصابة العشرات.









