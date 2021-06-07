"الأونروا" تعلن البدء بعملية تقييم الأضرار جراء العدوان "الإسرائيلي" الأخير على قطاع غزة

أعلنت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين في قطاع غزة "أونروا"، اليوم الإثنين، البدء بعملية تقييم الأضرار جراء العدوان الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة، وذلك ابتداءً من حصر اللاجئين الباقين في المدارس.

وبينت الوكالة في بيان لها، أن25 فريقًا سيعملون في الميدان لإجراء التقييمات، بالإضافة لـ 32 فريقًا في المكاتب المنتشرة في أنحاء القطاع، مبينة أن الأولوية ستُعطى لتقييم المنازل التي دُمرت بالكامل والتي لحقت بها أضرار جسيمة.

وأكدت ان فرق الحصر ستستخدم البيانات المقدمة من خلال الإبلاغ الذاتي الأولي الذي قدمته العائلات المتضررة إلى وزارة الأشغال العامة والإسكان.

وأشارت الوكالة إلى انه ستقدم مساعدة نقدية للمأوى الانتقالي لمرة واحدة أوائل شهر يوليو، قبل عيد الأضحى وفق ما تحدده فرق البحث حيث ستنتهي مرحلة التقييم في شهر يونيو الجاري.

وفيما يخص غير اللاجئين، أوضحت الوكالة أن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي سيقوم بالتنسيق لتقييم الأضرار لديهم.

وقالت :" لمن أراد الاستفسار حال رغبت العائلات معرفة المزيد من المعلومات سلسلة من خطوط المساعدة وهي مدرجة حسب الصورة المرفقة".



