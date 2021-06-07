وسائل إعلام "إسرائيلية": الجيش سيعقد نقاش جديد حول مسيرة "الأعلام"

قالت وسائل إعلام "إسرائيلية"، مساء اليوم الإثنين، ان جيش الاحتلال سيعقد خلال الساعات المقبلة، اجتماعا جديدا يناقش فيه موضوع "مسيرة الاعلام الاسرائيلية" المقرر تنظيمها يوم الخميس المقبل.

وأوضح مراسل موقع "واللا العبري" أمير بوخبوط، أن مؤسسة الجيش ستعقد نقاش جديد حول مسيرة الأعلام في الساعات المقبلة.

وأعلنت صحيفة "يديعوت أحرنوت" العبرية، صباح اليوم الاثنين 7/6/2021، أن "إسرائيل" ألغت مسيرة الأعلام التي كانت مقررة يوم الخميس المقبل في مدينة القدس المحتلة.

وأوضحت الصحيفة، أن مفوض الشرطة الإسرائيلية أبلغ بشكل نهائي منظمي مسيرة الأعلام بإلغاء المسيرة.

وبحسب قناة "كان" العبرية، قال منظمو المسيرة: إن "الشرطة الإسرائيلية أبلغتنا بعدم وجود موافقة على مسيرة الأعلام يوم الخميس، وسيتم إلغاؤها".

وكانت فصائل المقاومة الفلسطينية، حذرت الاحتلال من تبعات السماح للمستوطنين بتنظيم مسيرة الأعلام والمرور عبر باب العامود في المسجد الأقصى بمدينة القدس المحتلة.