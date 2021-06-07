يقدم لكم موقع فلسطين اليوم الاخباري اسعار الدولار في لبنان اليوم الاثنين مقابل الليرة اللبنانية، ونظراً لأنه يهم عدد كبير من المتابعين ، نحرص على تقديم اسعار العملات بشكل دوري في العديد من الدول، وهذا المقال نخصصه للدولار في لبنان.

تراجع سعر الدولار في لبنان اليوم الإثنين 7 -6- 2021

تراجع سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الليرة اللبنانية، في تعاملات اليوم الإثنين 7 يونيو 2021، لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء).

وتراجع سعر صرف الدولار عن مستواه أمام الليرة اللبنانية إلى 13357 ليرة للشراء و13425 ليرة للبيع، مقابل 13400 ليرة للبيع و 13450 ليرة للشراء أمس الأحد.

تراجع سعر الدولار في لبنان اليوم الإثنين 7 -6- 2021

سعر الدولار في البنوك

وحددت البنوك اللبنانية سعر 3850 ليرة للدولار، عند سحب الدولار لصغار المودعين قبل فترة، ومعمولا به حتى اليوم.

سعر الدولار في شركات الصرافة

وثبتت نقابة الصرافين في لبنان تسعير سعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية بهامش متحرك بين سعر 3850 ليرة للشراء، و3900 ليرة، للبيع كحد أقصى.

سعر الدولار في البنك المركزي

وظل سعر صرف الدولار في مصرف لبنان "البنك المركزي" عند 1507.5 ليرة لكل دولار واحد، ويخصص للسلع الأساسية فقط.

انهيار الاقتصاد اللبناني

ويشهد لبنان منذ صيف 2019 انهياراً اقتصادياً متسارعاً فاقمه انفجار مرفأ بيروت المروع في الرابع من أغسطس/آب بالإضافة لإجراءات مواجهة فيروس كورونا.