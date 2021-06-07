الخارجية تعلن عن آلية سفر جديدة للمسافرين للأردن

أعلنت وزارة الخارجية والمغتربين اليوم الأثنين، عن آلية سفر جديدة للأردن حيث سيستأنف العمل بنظام "الترانزيت" يوم الخميس من كل أسبوع، منوهةً على ضرورة أن يكون موعد طائرة المسافر لا يتجاوز الساعة الثامنة من صباح الجمعة.

كما أوضحت الوزارة أن السفر سيكون متاحا يوم الجمعة من كل أسبوع للراغبين بالدخول إلى أراضي المملكة الأردنية الهاشمية بواقع 250 مسافرا، وبنفس الشروط والمعايير الصحية المتبعة.

ودعت جميع المواطنين الراغبين في القدوم لأرض الوطن من أية دولة في العالم بضرورة التسجيل المسبق على منصة المطارات والمعابر الأردنية والحصول على الموافقة اللازمة "QR CODE"، مع ضرورة إجراء فحص "PCR".