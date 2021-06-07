انخفاض سعر الذهب عالمياً مع ارتفاع الدولار

تراجعت أسعار الذهب عالمياً اليوم الاثنين7-6-2021، في ظل ارتفاع سعر الدولار بشكل طفيف، حيث تحول تركيز المستثمرين إلى بيانات التضخم الأمريكية التي تصدر هذا الأسبوع.

وقد ارتفع سعر الدولار 0.1 بالمئة مما جعل الذهب أعلى تكلفة بالنسبة لحاملي العملات الأخرى.

يشار أنه انخفض السعر الفوري للذهب نحو 0.3 بالمئة إلى حوالي 1883.50 دولار للأونصة، بينما تراجعت عقود الذهب الأمريكية الآجلة 0.3 بالمئة إلى حوالي 1885.40 دولار للأونصة.

ويذكر انه كانت أسعار الذهب قد ارتفعت أكثر من واحد بالمئة خلال جلسة التعاملات السابقة.

بدوره انخفض سعر الفضة 0.9 بالمئة إلى 27.53 دولار للأونصة، كما هبط البلاديوم 0.2 بالمئة ليسجل 2840.05 دولار، كما تراجع البلاتين 0.2 بالمئة عند 1159.60 دولار.