تردد قناة دي دبليو2021 نايل سات وعرب سات 2021

قناة dw arabia او دي دبليو في نسختها العربية كخدمة إعلامية إخبارية تبث على اقمار صناعية نايل سات وعرب سات 2021، تذيع كافة الاخبار حول العالم ضمن نشرات إخبارية وموجزات لها فضلاً عن احترافية في صنع الافلام الوثائقية الدولية، معروفة القناة ايضا بإسم دويتشه فيله وهي جزء من اذاعة dw والتي تعني صوت ألمانيا أحد اكبر شبكات الاذاعات في العالم الموجهة للخارج.

قناة دي دبليو

تميل القناة لتكون اكثر شمولية في تداول المعلومات عبر عدة وسائط كالفيديوهات والانترنت والصور، وتتيح الوصول الى البث المباشر للبث الحي عبر الضغط على ايقونة على الموقع الرسمي. يتم التركيز في القناة dw HD دي دبليو على تسهيل الوصول الى خدمات اخبارية في شكلها المتعدد عبر اذاعة الاخبار المباشرة والتقارير المصورة واستضافة البرامج الحوارية لإستيفاء حق كل قضية ومستجد من النقاشات والتعليقات.

ماهي دي دبليو العربية

تبرز دي دبليو كاحد افضل واشهر قنوات الاخبار الناطقة بالعربية وهي تنتمي لشبكة dw الاذاعية وهي صوت المانيا احد اكبر الاذاعات في العالم الموجهة للخارج، في النسخة العربية يتم تخصيص القناة المعروفة بإسم دويتشه فيله لاذاعة الاخبار ضمن نشرات اخبارية يومية مفصلة وموجزة، dw hd arabia TV تعد صاحبة جودة في تقديم محتواها في شكل والافلام الوثائقية والبرامج المتعددة في المجالات الثقافية والسياسية والاقتصادية وهي قناة عالمية لها قدرتها على التاثير وخلق رؤى نظراً لانها مصدراً للمعلومات الموثوقة.

أهمية دويتشه فيله التلفزيونية

وتهدف القناة DW عربية بشكل رئيسي للتعريف عن حقائق المانيا بحيث تدعم التبادل الثقافي بين برلين والعالم العربي ومد جسور تواصل لتمكين الربط بنمط العيش في المجتمعات الالمانية، ولدى DW TV اهتمامات لمشاركة مشاهد سياحية من داخل المانيا لابراز معالمها وحضارتها إضافة الى نشاط قائم بتقديم معلومات عن العيش في البلاد ورسوم الجامعات وما اشبه كل ذلك تقدمه هذه القناة. ويمكن استقبال تردد قناة دي دبليو العربية الجديد 2021 الذي يوفر بث متطور خالي من التداخلات، بعد ماشهدته القناة من تغيرات وتحولات بالانتقال الى نظام متطور يدعم متقنية HD عالية الجودة. وتحسين من جودة المحتوى وزيادة قوة الاشارة التلفزيونية من خلال إطلاق التردد الجديد لقناة دي دبليو 2021 على قمر عرب سات و”مدار نايل سات.

عن دي دبليو

قناة دي دبليو الالمانية DW الناطقة بالعربية والتي تعرف بإسم دويتشه فيله تاتي في طليعة القنوات الاخبارية الاكثر اهمية ومشاهدة والتي يتم الاستفادة من خدمة البث الخاص بها على ساتلات عرب سات ونايل سات، ومع تغيير تردد قناة دي دبليو العربية الجديد يرغب الكثير من الاشخاص في اعادة ضبط واستقبال قناة دويتشه فيله- DW Arabia 2021، لتلقي بث بجودة افضل مع اشارة فضائية اكثر ثباتاً. DW العربية الفضائية تقدم نشرات اخبارية طوال اليوم مع انتاج مجموعة برامج متنوعة حوارية واجتماعية وثقافية التي تاخذ حيزاً مهماً لمصادر المعلومات وربط الناس بكل ما يحدث من خلال وسائط متعددة من الافلام التوثيقية والفيديوهات والتقارير المصورة. مع امكانية الوصول لخدمة البث المباشر ل dw arabia hd، على الموقع الالكتروني الرسمي.

تركز قناة دويتشه فيله- DW ARABIA HD، تغطياتها لاخبار الشرق الأوسط والعالم، وهي قناة سريعة في مواكبة الاحداث واخر المستجدات والقضايا والعمل على اعداد التقارير المصورة والافلام التحقيقية، تحقق القناة الاخبارية توسع في قاعدتها الجماهيرية وهذا يرجع لكونها نافذة للمعلومات وتدعم التبادل الثقافي والحضاري لبرلين مع العالم العربي من خلال برامج متنوعة ذات قيمة. وتوفر دويتشه فيله خدمة البث الفضائي على نايل سات 8W وعرب سات بدر -4 @ 26. فيمكن إلتقاطها بث القناة بجودة hd عالية الجودة أو sd العادية القياسية.

مميزات قناة دي دبليو العربية

تستهدف قناة دي دبليو الألمانية DW العربية نشر الاخبار أول أول مواكبة المستجدات على مستوى العالم. وتطلق برامج حوارية متعددة تسمح بالنقاش المعمق واستعراض القضايا من منظور تحليلي وإعادة صياغة المشاكل لتبلور رؤية واضحة.

وتعد DW Arabia قناة إخبارية رائدة في صناعة الخبر بكل حيثياته بفضل المراسلين المنتشرين في كل مكان في العالم للتزويد بالمصادرالحصرية ومتابعة كل التطورات الطارئة، وتعكس القناة الألمانية الدقة والمصداقية في تناول الاخبار ومختلف القضايا بحيث تراعي الحيادية ولا تكون متحزبة لطرف بعينه ودعما لتبادل الآراء بما يضمن انسياب الاخبار الموثوقة فقط.

يتم بث قناة دي دبليو مجاناً عن طريق الاقمار الصناعية نايل سات 101، عربسات 26 شرق، وإعتماد اكثر من تردد للبث، لضمان توقف التداخلات بين الصورة والصوت والحصول على اقوى اشارة بدون تشويش أو إنقطاع مفاجئ خلال عملية بث إرسال القناة.

وسعياً من قناة دي ديبلو الألمانية من تحسين جودة البث وزيادة قوة الإشارة أطلقت التردد الجديد الذي يعمل بتقنية HD عالية الجودة ويوفر بث افضل جودة وغير مشوش.

توفر القناة دي دبليو ميزة خدمة البث المباشر بدون تقطيع الخاص بها اونلاين وذلك من خلال الولوج الموقع الالكتروني الرسمي، الذي يتيح خاصة البث الحي بدون إنقطاع. بدون حاجة لاشتراكات شهرية او تسجيل عضوية.

معلومات عن قناة دي بليو

DW Arabia Channel 2021 هي محطة تلفزة إخبارية تعرف بإسم dw أو الموجة الألمانية، تدير نشرات اخبارية للمستجدات الدولية وهي قناة عالية الاحترافية في تدشين الافلام الوثائقية المختلفة الغنية بالمصادر والمعلومات، ومن ضمن استراتيجات انشاءالقناة دعم التبادل الثقافي لبرلين، لتربط العالم العربي بها، كما تمكن من التعريف على مناطق المانيا السياحية والتراثية وكل شئ يحتاجه المسافر من خدمات ومعرفة رسوم الجامعات. ومع كل المزايا السابقة، فإن ضبط قناة دي دبليو الالمانية امراً مهماً. ويمكن الحصول على قناتين تنبثق عن الشركة تعمل بالجودتين الاتيتين هما:( DW Arabia HD، DW Arabia sd)مع ميزة الوصول الى البث المباشر بدون تقطيع، على الموقع الإلكتروني.

DW Arabia 2021

وتوفر القناة دي دبليو العربية DW Arabia HD موقع الويب الخاص بها على الشبكة العنكبوتية الذي يعمل من خلاله على نشر الأخبار المختلفة في أقسام السياسة والإقتصاد والرياضة والتكنلوجيا والمنوعات، بتحديث مستمر على مدار ال24 ساعة، مع مزايا البث المباشر dw لقناة دويتشه فيله العربية في نقل بثي عالي الوضوح بدون تقطيع، للتمتع بحزمة برامج حوارية وتغطيات مباشرة- مع التحليلات والنقاشات المعمقة حول كل مستجد جديد والقضايا العاجلة. وتنشط قناة دي دبليو بتقديم المحتوى الإخباري في شكل أخبار مسموعة ومقروءة يشمل الصور وفيديوهات وتقارير متعمقة، من خلال الوساط الرقمية المتعددة على فيسبوك، تويتر. مما يسهل على المستخدمين للوصول الى محتواها بسرعة اكبر.

محتوى دويتشه فيله العربية

قناة دويتشه فيله عربية dw hd- ولأنها قناة إذاعية اخبارية تستهدف العالم العربي بمحتواها الشامل وطريقة عرضها للاخبار غير المنحازة- اصبحت نموذجاً مشرقاً لوسائل الاعلام لارتباطها بإنتاج برامج متعددة تشبع رغبات الجمهور بالحصول على المعلومات والاخبار بأقصى حد، يشتمل بث DW عربية الفضائية على عرض الأفلام الوثائقية وكذلك التجقيقية التي تشتهر بها القناة في جميع المجالات، مع البرامج الحوارية التي تركز على السياسة والثقافة والجوانب الإجتماعية بأسلوب مهني يتم من خلاله تبادل الافكار والاراء ومعالجة القضايا للوصول الى رؤى خالية من الضبابية وصنع التأثير المحتمل في الإستماع الى الاخبار الدقيقة في التعرف على حيثيات المستجدات.

نبذة عن قناة dw الألمانية العربية

تساهم قناة دي دبيلو الألمانية DW العربية في نشر المعرفة والكشف عن الحقائق من خلال تمرسها في إنتاج الأفلام الوثائقية والتحقيقة. حيث تعد منطلقا لتدفق الأخبار الغزيرة والمعلومات التي يبحث عنها المتلقي، وكوسيلة إعلامية توسع من محتواها الإخباري باتت DW محطة تلفزة ذات أولوية لدى الجماهير في العالم العربي، ومما ساعدها في ذلك ثباتها على المهنية ومصداقية الكلمة، ودعم تبادل الآراء من دون الأنحياز لأي أطراف ضد آخر.

وكما بات معروفاً في نهج قناة دويتشيه فيله عربي المتمثل في إيصال الأخبار وفق منظور الحكومية الألمانية، وإطلاع الجمهور على السياسات الرسمية تجاه القضايا الدولية. وتتجه قناة دويشه فيله لتكون وسيلة إعلامية متكاملة تتسهدف كل المجالات ومن قبيل دعم القناة التلفزيونية للنقاشات والإستماع إلى الآراء المختلفة ضمن البرامج الحوارية. وأما في الأخبار فتتعرض إلى أقسام السياسة والإقتصاد والرياضية والتكنلوجيا والمنوعات.

وتعتمد قناة دويتشيه فيله أو dw العربية الإخبارية إرسالات بثية غير مشفرة، حيث يمكن إستقبال بثها بتقنية SD أو HD على الأقمار الصناعية الآتية:( عرب سات 26 شرقاً، نايل سات 7.0 غرباً، وتعكس قناة دويتشه فيله تقديم المحتوى الواسع في شكله الإخباري في إطار منبر إعلامي شامل يعرض الأفلام التحقيقية والبرامج الحوارية والتقارير المصورة التي ترصد كل المستجدات حول العالم.

قناة دي دبليو مباشر

يمكن مشاهدة قناة دوتشيه فيله بالعربية dw arabia اونلاين من خلال ميزة البث المباشر لقناة دي دبليو بدون تقطيع، من خلال الخاصية المتوفرة على موقعها الرسمي على شبكة الأنترنت. حيث يمكنك بدأ البث المباشر دون أي مشاكل، وتتبع المحتوى المرئي باكمله على مدار 24 ساعة بلا إنقطاع، المشتمل على الأخبار، البرامح المختلفة، التحليلات والأفلام الوثائقية والتحقيقية. على مدار الساعة، دون الحاجة لإشتراكات شهرية، مع مزايا الصورة الواضحة بدقة العرض HD، وتلقي صوت نقي لا يشوبه أي إنقطاع.

إستقبال تردد قناة دويتشه فيله الجديد

تبث قناة دويتشه فيله على قمر نايل سات، مع تشغيل بث تلفزي مستمر على مدار 24 ساعة بلا توقف، لإنجاز نشرات الأخبار العالمية، وبث برامج متنوعة حوارية وصحفية وغيرها، وإنتاج الوثائقيات الدولية، ويمكن العثور على شبكة دويتشه فيله على القمر الصناعي نايل سات عند التردد 12092، والإستقطاب العمودي، ومعدل الترميز 27500. وتعد قناة واسعة الإنتشار كون محتواها متنوع يتوافق من تطلعات الجمهور في الحصول على محتوى إخباري شامل، ودعم ذلك بنشر الأخبا عبر الوسائط الرقمية كفيسبوك ويوتيوب. ويثق المشاهد العربي بالمصداقية والمهنية التي تتمتع بها قناة دويتشه فيله. وعدم أنحيازها لفئة ضد أخرى ولكن تدعم الحوار المفتوح وتبادل الآراء.

لطالما سعت قناة DW العربية لربط المشاهد بحضارة ألمانيا والتعريف بثقافتها والترويج للسياحة فيها، فتعمل لأنجاح ذلك من خلال طرح التقارير المصورة التي تعتمد على مراسلوها المحترفين، كما لا تغفل عن تقديم كل المعلومات التي يحتاجها الراغب في الدارسة بألمانيا يشمل معلومات الجامعات والرسوم المتوقعة لكل تخصص دراسي.

قناة DW Arabia

وذاع صيت قناة dw في كل مكان، منذ تولدها كإحدى قنوات محطة الإذاعة Deutsche Welle الألمانية التي تأسست في 1953، لما تتميز بتقديمه من محتوى إخباري منبق عن الدقة والمصداقية. إذ ترتكز هيكلة برامج الفضائية في عدة إتجاهات كالسياسية والثقافية والإقتصادية والصحية. مما سمح لها بمعادلة الإنتشار وجعلها قناة أخبارية رئيسية عند المشاهد العربي. ببثها محتوى متكامل في شكل برامج تبث على مدار الأربعة وعشرين ساعة.

برامج قناة دويتشه فيله

البشير شو: ينشأ البرامج على أساس تناول القضايا والمواضيع السياسية ولكن بشكل فكاهي ساخر. ! يقدم فقرات البرنامج الإعلامي أحمد البشير .

بتوقيت برلين

جعفر توك: برنامج حواري شبابي يستضيف ضيوف مختلفين ذو توجهات شخصية بهدف معالجة قضايا ومشاكل تطفو في المجتمع.

العولمة 3000

يوروماكس

عين على أوروبا

وتذاع النشرات الأخبارية في أستديوهات دي دبليو، لتداول كافة الأخبار المحلية والعالمية، تشمل السياسية والإقتصادية والإجتماعية والرياضية والصحة والتكنولجيا والمنوعات. وكقناة إخبارية تقدم dw نفسها بأنها في مسار الحياد بنقل أخبار وأحداث الشرق الأوسط، الأمر الذي يعزز النمو الإستقطابي لقاعدة المشاهدين في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وترسل القناة البث التلفزي على مدار الساعة بجودة اتش دي.

قناة dw بث مباشر

ويتاح مشاهدة البث الحي لقناة دي دبليو بدون تقطيع، على مختلف الحواسيب والأجهزة الذكية، من خلال زياة الموقع الإلكتروني الرسمي للقناة الألمانية والذهاب لقسم البث المباشر. إذ يمكن تتبع المحتوى بأكمله على مدار الأربعة وعشرين من خلال خاصية البث المباشر المجاني على الموقع المذكور، بالصوت والصورة. بالإضافة لرصد كل الأخبار والتحليل للشؤون الألمانية والدولية، بما في ذلك تعلم اللغة الألمانية من خلال دروس متوفرة على الموقع الإلكتروني.

تردد قناة دي دبليو العربية

يمكنكم ضبط جهاز الاستقبال لالتقاط دي دبليو على الترددات الجديدة بكلا الجودتين HD عالية الجودة او SD القياسية العادية.

قناة دوتشيه فيله: DW Arabia القمر الصناعي نايل سات 8 غرب عرب سات بدر 4 نايل سات 201 التردد 11137 12111 11977 القطبية أفقي h أفقي h عمودي v معدل الترميز 30000 27500 27500 معدل التصحيح 3/4 3/4 5/6 إسم القناة على الرسيفر DW ARABIA HD

من خلال الجداول السابقة بالاعلى يمكن اكتشاف ماهو تردد قناة دويتشه فيله او dw العربية بآخر تحديثات 2021 مايو، وضبطه على كل من ساتل (عرب سات بدر 4، نايل سات)، ومن خلاله تستطيع إلتقاط إشارة قناة دي دبليو بكل سهولة وبشكل فوري. بمبجرد إضافة قيم معطيات التردد بشكل صحيح الخانات المخصصة المخصصة في جهاز الرسيفر الخاص بك، ثم حفظها بالضغط على زر الموافقة أو OK بواسطة جهاز التحكم عن بعد، ليتم البحث عن القناة على الأقمار الصناعية بشكل تلقائي إلتقاط بثها بنجاح بدون إنقطاع أو تشويش، وظهورها في قائمة الفضائيات تحت إسم dw arabic hd، ليتسنى للمشاهد متابعة خريطة برامجية متنوعة تهدف لإثراءه بالمعرفة العامة ووضعه في الواقع الحقيقي من دون أجندات أو حزبية.