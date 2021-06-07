حالتي وفاة و5 إصابات في حادث سير شرق مدينة نابلس

أعلنت الشرطة الفلسطينية في مدينة نابلس ، ظهر اليوم الاثنين، مصرع أثنين من المواطنين واصابة خمسة أخرين بجراح متفاوتة بحادث سير وقع في منطقة الباذان شرق المدينة.

وأفاد الناطق الإعلامي باسم الشرطة العقيد لؤي ارزيقات، أن بلاغاً ورد لغرفة عمليات شرطة المحافظة حول وقوع حادث سير في شارع الباذان شرق نابلس وعلى إثره وصلت جثة مواطن 55 عاماً لأحد مستشفيات المدينة وإصابة أخرى وصفت بالخطيرة لشاب (31 عاما)، وأعلن الأطباء عن وفاته لاحقاً ووصلت خمس إصابات حالاتها متفاوتة لتلقي العلاج.

وأضاف أن خبراء الحوادث تحركوا فور للمكان وباشروا الإجراءات الفنية والقانونية اللازمة لذلك .