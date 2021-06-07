يوفنتوس الإيطالي يحدد 3 بدائل لرونالدو

بدأ يوفنتوس العمل على عدة جبهات، من أجل التعاقد مع مهاجم جديد خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، إذا تأكد رحيل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو عن الفريق.

وربطت تقارير صحفية رونالدو مؤخرا بالانتقال إلى باريس سان جيرمان، رغم أن عقده مع اليوفي ينتهي في صيف 2022.

وقالت صحيفة "لاجازيتا ديلو سبورت" الإيطالية، إن إشارات كريستيانو للرحيل تدفع النادي للعمل على أكثر من جبهة، حيث يتحرك فيديريكو تشيروبيني، رئيس الإدارة الفنية الجديد باليوفي، من أجل تأمين الفريق بلاعب بديل للدون.

وأضافت الصحيفة أن تجديد استعارة المهاجم الإسباني، ألفارو موراتا، من أتلتيكو مدريد هو أمر مؤكد، سواء بقي رونالدو أو رحل.

وفي حال اختار "الدون" الذهاب إلى باريس، فإن ضم ماورو إيكاردي، مهاجم الفريق الفرنسي، سيكون أمرًا طبيعيًا، خاصة أن يوفنتوس يراقبه منذ عدة سنوات.

كما حدد البيانكونيري جابرييل جيسوس، مهاجم مانشستر سيتي، كأحد الأهداف المحتملة، لا سيما أن البرازيلي لا يعيش أفضل فتراته تحت قيادة المدرب الإسباني، بيب جوارديولا.

وختمت "لاجازيتا ديلو سبورت" بأن الصربي دوسان فلاهوفيتش، مهاجم فيورنتينا الشاب، الذي قدم مستويات ممتازة في الموسم المنصرم، يدخل أيضا ضمن دائرة اهتمامات يوفنتوس.