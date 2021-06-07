ويقدم لكم موقع فلسطين اليوم الاخباري سعر الذهب في السعودية بمختلف عياراته، كما يحرص على تقديم اسعار العملات والذهب في العديد من الدول الاخرى، وهذا المقال خصصناه للحديث عن سعر الذهب في السعودية، بعد ان وجدنا زيادة عمليات البحث على محركات البحث عن الموضوع.

أسعار الذهب في السعودية اليوم الإثنين 7 -6- 2021

واستقرت أسعار الذهب في السعودية، في تعاملات اليوم الإثنين 7 -6- 2021، وسط تعاملات هادئة بعد نهاية عطلات أسواق الذهب العالمية.

أسعار الذهب في السعودية اليوم الإثنين 7 -6- 2021

سعر جرام الذهب عيار 24

واستقر سعر جرام الذهب عيار 24 في السعودية عند 228.11 ريال (60.83 دولار).

سعر جرام الذهب عيار 21

وبقي سعر جرام الذهب عيار 21 في السعودية (الأكثر مبيعا بالمملكة) عند 199.60 ريال (53.23 دولار).

سعر جرام الذهب عيار 18

واستقر سعر جرام الذهب عيار 18 في السعودية، عند 171.08 ريال (45.62 دولار).

أسعار الذهب في السعودية اليوم الإثنين 7 -6- 2021

أسعار الذهب الاقتصادي

وعن أسعار الذهب الاقتصاد في السعودي، سجل عيار 14 نحو 133.06 ريال (35.48 دولار).

سعر أوقية الذهب

وبلغ سعر أوقية الذهب (الأونصة) في السعودية 7095 ريالا (1892 دولارا).

سعر الجنيه الذهب

وسجل سعر الجنيه الذهب في السعودية (8 جرامات من عيار 21) نحو 1596.77 ريال (425.81 دولار).