تردد قناة إم بي سي MBC Persia 2021على قمر ياه سات ويوتلسات

قناة ام بي سي الفارسية بالأنجلينزية MBC Persia ، قناة مخصصة لعرض الأفلام الأجنبية مترجمة للغة الفارسية، وهي ضمن قنوات شبكة mbc الإعلامية، تعتبر القناةصاحبة محتوى برامج متنوعة فتقدم بشكل اكبر الافلام المترجمة علاوة على البرامج المختلفة خاصة برامج مختارة من تلفزيون الواقع الامريكي، تتخذ القناة” ترفيه بلا حدود”شعاراً لها، وهي قناة مجانية تبث عبر الاقمار الصناعية الياه سات ويوتلسات بدون تشفير وبدات لاول مرة في 2008 ثم توقفت ليتقرر اعادة بثها في 2013 مرة اخرى حتى الآن.

تميل القناة MBC Persia لاشباع ميول الشباب عبر برامجها المتنوعة الاكثر ملائمة. وهي موجهة للناطقين بالفارسية، تدرك اهمية البرامج النوعية التي تحرص على اثارة انتباه الجمهور من خلالها، وإيجاد الترفيه المناسب خاصة لفئة المراهقين والشباب مثل عرض برامج مواهب الغناء The voice، وهي قناة ترفيهية بإمتياز تقدم مختلف انواع الافلام الاجنبية والدراما إضافة للانيمشين، وتنتمي القناة لمجموعة ام بي سي، المملوكة لمركز تلفزيون الشرق الاوسط، وتعتمد أحدث ترددات البث في اعقاب خطة التطوير،ومتاحة للبث بتقنية SD العادية او HD عالية الوضوح.

تردد قناة إم بي سي الفارسية الجديد

ويتم بث قناة إم بي سي الفارسية على قمر ياه سات، مع إتاحة إستقبال بثها التلفزي على مدار 24 ساعة بلا توقف، لتعرض مختلف الأفلام الأجنبية من نوع الأكشن والرعب والمغامرات والرومانسي، جنبا إلى جنب برامج منوعة تتلاقى مع إهتمام الجمهور، حاملة شعار ترفيه بلا حدود، ويمكن العثور على شبكة قناة إم بي سي الفارسية على القمر الصناعي ياه سات عند التردد 11996، والإستقطاب العمودي.

عن إم بي سي فارسي

وتمتلك إم بي سي الفارسية حقوق شرائية كبيرة من الأفلام التي تعرض بطريقة الترجمة، لتعكس الترفيه غير المحدود، من خلال الأفلام الأصلية والمسلسلات المتنوعة في الكوميديا والدراما والرومانسية. مما جعلها قناة فريدة من نوعها في بلاد فارس، لتحقق بالتالي أعلى نسب المشاهدة من قبل العوائل. فقناة ام بي سي فارسي مجانية توفر الأفلام الأجنبية لشتمل الدراما الأمريكية والمكسيكية والهندية والتركية وغيرها، كما أن MBC برشيا توفر مروحة برامج ما بين حوارية وفنية وترفيهية.

يمكن العثور على شبكة MBC Persia الجديد على القمر الصناعي Yahsat 1A عند 11996، والإستقطاب الرأسي، ومعدل تصحيح الخطأ 6.5 والرمز عند 27500. ويمكن إكتشافها أيضاَ على القمر الصناعي Eutelsat7، بتردد 11387 هرتز، مع معدل الرمز الثابت 27500.

تردد قناة ام بي سي فارسي 2021 الجديد على ياه سات

فركانس- التردد 11996 frequency القمر Yahsat 1A- ياه سات Satellite القطبية V Polar معدل الترميز 27500 encoding معدل تصحيح الخطأ 7/8 FEC

تردد mbc persia على يوتلسات

فركانس- التردد 11387 H frequency القمر Eutelsat 7B Satellite القطبية H Polar معدل الترميز 27500 encoding معدل تصحيح الخطأ 5/6 FEC

تردد قناة ام بي سي فارسي، الجديد، MBC Persia 2021، يمكنكم إستقبال إشارة قناة ام بي سي الفارسية بشكل فوري عبر الأقمار الصناعية، بمجرد إضافة قيم التردد بشكل صحيح في الخانات المخصصة في جهاز الرسيفر الخاص بكم، بإتباع خطوات الذهاب إلى القائمة أو menue، من ثم إختيار التركيب أو installtion، حدد البحث اليدوي وأختر القمر المطلوب، قم بإفراع بيانات رموز الترددات في الخانات المناسبة ثم عمل حفظ بالضغط على ok بواسطة جهاز التحكم عن بعد، ليتم إستقبال بث قناة ام بي سي الفارسية (برشيا) بدون إنقطاع أو تشويش،