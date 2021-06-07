سعر الدولار في سوريا اليوم الاثنين7- 6- 2021، ويقدم لكم موقع فلسطين اليوم الاخباري اسعار الدولار في سوريا مقابل الليرة السورية، حيث يهم اكبر عدد من المتابعين وبعد أن وجدنا زيادة في البحث عن الموضوع قررنا كتابة هذا المقال.

سعر الدولار في سوريا اليوم الاثنين 7- 6- 2021

ارتفع سعر صرف الدولار في سوريا، في تعاملات اليوم الاثنين 7-6- 2021، بنحو 10 ليرات لدى السوق غير الرسمية.

سعر الدولار في البنوك

وظل السعر الرسمي للدولار مستقرا لدى البنوك عند 2512 ليرة.

سعر الدولار في السوق السوداء

وزاد سعر الدولار لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) إلى 3170 ليرة للشراء و3250 ليرة للبيع، مقابل 3160 ليرة للشراء و3240 ليرة للبيع، أمس.

ويصل فرق سعر الدولار في محافظات سوريا المختلفة، بالسوق السوداء، إلى 50 و100 ليرة سورية بناء على وفرة النقد الأجنبي في تلك الأسواق.

سعر الدولار في سوريا اليوم الاثنين7- 6- 2021

سعر اليورو الاوروبي

كما زاد سعر اليورو الأوروبي لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) في سوريا إلى 3852 ليرة للشراء و3954 ليرة للبيع، مقابل 3826 ليرة للشراء و3928 ليرة للبيع، أمس.

سعر الجنيه الإسترليني

وارتفع سعر الجنيه الإسترليني في السوق السوداء إلى 4480 ليرة للشراء و4603 ليرات للبيع، مقابل 4445 ليرة للشراء و4586 ليرة للبيع، أمس.

سعر الريال السعودي

وصعد سعر الريال السعودي إلى 843 ليرة للشراء و868 ليرة للبيع، مقابل 841 ليرة للشراء و865 ليرة للبيع، أمس.

سعر الدولار في سوريا اليوم الاثنين7- 6- 2021

سعر الدرهم الإماراتي

وارتفع سعر الدرهم الإماراتي لدى السوق الموازية إلى 860 ليرة للشراء و885 ليرة للبيع، مقابل 858 ليرة للشراء و882 ليرة للبيع، أمس.

سعر الدينار الكويتي

وزاد سعر الدينار الكويتي لدى السوق الموازية غير الرسمية إلى 10536 ليرة للشراء و10828 ليرة للبيع، مقابل 10490 ليرة للشراء و10782 ليرة للبيع، أمس.