دعم الصحفيين: إصابة واعتقال أكثر من 10 صحفيين منذ بداية الشهر الحالي

تواصل قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، اعتداءاتها بحق الطواقم الصحافية خلال تغطيتها المهنية في حي الشيخ جراح بمدينة القدس المحتلة، وذلك بهدف منعهم من التغطية المباشرة المباشرة وإسكات صوتهم.

وأفادت لجنة دعم الصحفيين في تقرير لها، أن قوات الاحتلال أقدمت على الاعتداء بوحشية على الطواقم الصحفية، خلال اليومين الماضيين بإطلاق الرصاص المعدني، وقنابل الغاز السام والقنابل الصوتية، عدا عن ضربهم وركلهم واحداث كسور في اجسادهم وسحلهم، واعتقالهم والتحقيق معهم لساعات طويلة تخللها الشتم والسب.

وذكرت اللجنة، أنه الاحتلال لا يزال يتغول على الصحفيين حيث أقدم منذ بداية شهر يونيو الحالي، على اعتقال (1) وإبعاد عدد(1)، واصابة أكثر من 9 صحفيين وصحفيات بإصابات مختلفة، خلال تغطيتهما عدوان الاحتلال على المواطنين في القدس المحتلة.

واعتقلت قوات الاحتلال، مراسلة قناة "الجزيرة" جيفارا البديري لمدة أربع ساعات، بعد الاعتداء عليها وعلى مصوّر القناة نبيل مزاوي بالضرب، أثناء تغطيتهما تظاهرة احتجاجية في حيّ الشيخ جرّاح في القدس، وبعد أربع ساعات من التحقيق تمّ الإفراج عنها بشرط الإبعاد عن الشيخ جرّاح لمدة 15 يوماً".

كما استهدفت قوات الاحتلال، كل من مصوّر تلفزيون "فلسطين" أحمد الشريف بقنبلة صوت، مما أدى الى اصابته بجرح في يده جراء الشظايا، كما تضررت الكاميرا بشكل كبير، في حين أصيب الصحافي الحرّ يزن حداد باختناق شديد نتيجة تنشّقه الغاز المسيل للدموع، والصحفي أمجد عرفة، خلال تغطيتهما قمع الشرطة الإسرائيلية للماراتون الذي أقيم في سلوان في مدينة القدس.

فيما أُصيبت كل من الصحافية نجوان سمري مراسلة قناة الجزيرة، وديالا جويحان مراسلة جريدة الحياة الجديدة، وبراءة أبو رموز مراسلة ميدان القدس، وليالي عيد وكريستين ريناوي مراسلتي تلفزيون فلسطين.

وقال منسق لجنة دعم الصحفيين في الأراضي الفلسطينية الصحفي صالح المصري: "إن قوات الاحتلال تتعمد استهداف الصحافيين أثناء تغطيتهم لجرائم وانتهاكات الاحتلال بحق ممتلكات الشعب الفلسطيني، وذلك& من أجل حجب هذه الجرائم عن الإعلام والرأي العام العالمي"، مؤكداً أن بعض الشواهد أثبتت تعمد الاحتلال استهداف الصحافيين بهدف اسكات صوتهم وإرهابهم ومنعهم من التغطية.

وأشار المصري إلى أن مشاهد الاعتداء تتصاعد من قبل جنود الاحتلال والمستوطنين للطواقم الصحافية في الميدان مطالباً المؤسسات الدولية بتوفير الحماية للصحفيين الفلسطينيين أثناء عملهم الصحفي.

وأكد المصري أن الاحتلال يخالف كافة المواثيق والاعراف الدولية ويمنع الصحفيين من التغطية ويستخدم بحقهم القوة المفرطة .