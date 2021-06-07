إدارة سجون الاحتلال تعزل أسير منذ 25 يوما والتهمة  خطبة الجمعة

عزلت إدارة سجون الاحتلال الإسرائيلي، الأسير رفعت أبو فارة (34 عاما)، في زنازين سجن "النقب الصحراوي" منذ 25 يومًا، بعد أدائه لخطبة عيد الفطر، وحديثه عن عدوان الاحتلال وجرائمه على غزة.

وقال نادي الأسير، إن إدارة سجون الاحتلال نقلته يوم أمس من زنازين "النقب"، ولم يعرف حتّى الآن جهة التي جرى نقله إليها.

يُشار إلى أنّه ومن المفترض أن يُفرج الاحتلال عنه في 16 حزيران الجاري، إضافة إلى اثنين من أشقائه وهما: رافع، وعلاء، وذلك بعد أن أمضوا في سجون الاحتلال 5 سنوات.

يذكر أن الأسير رفعت من بلدة بني نعيم شرق الخليل، متزوج وله ابنة.