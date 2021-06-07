منتجات طبيعية لإزالة بقع الملابس

كثيراً ما تبحث ربات المنزل عن المنظفات الكيميائية لإزالة البقع، التي ربما تكون مضرة بصحة الأطفال، لكن هناك منتجات تنظيف طبيعية من شأنها المساعدة بشكلٍ فعال في إزالة البقع والروائح من الملابس مع الحفاظ على البيئة؛ تعرفي عليها:

البايكنغ صودا

يُعد الحل للعديد من مشاكل التنظيف التي يُمكن لربة المنزل أن تواجهها. ويُعتبر من أفضل المنظفات الطبيعية لإزالة البقع وغسل الملابس، خصوصاً وأنّه آمن الاستخدام على جميع الأقمشة، بما في ذلك ملابس الأطفال.

عصير الليمون الحامض

يؤدي دور المبيّض الطبيعي على الأقمشة. إذا انسكب القليل منه على الملابس الملونة، فستحتاجين إلى إزالته بسرعة قبل أن يتسبب في تغير لون الملابس بشكل دائم. ومع ذلك، يُمكن اعتماده لإزالة بقع العرق الصفراء أو بقع الصدأ من الملابس البيضاء.

الخل الابيض

يُعتبر الخل الأبيض المقطر من المنظفات الطبيعية التي يجب ألا تفارق أبداً غرفة الغسيل. إنّه غير مكلف ولطيف على الأقمشة وأكثر أماناً في الاستخدام من مبيضات الكلور ومنعمات الأقمشة. اختاري دائماً الخل الأبيض بدلاً من عصير التفاح أو الأنواع الأخرى لأنه لن يلوث الأقمشة.

الملح

لا تنسي أهمية الملح كمنظف طبيعي يساعد في حل الكثير من المشاكل المتعلقة في التنظيف وإزالة البقع! فهو قد يساعد في تنظيف بقع العرق إلى جانب البقع الصعبة التي تحتارين كيف تزيلينها عن السجاد.