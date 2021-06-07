صحة غزة: خرجنا من الموجة الثانية من وباء "كورونا"

أكد د. مجدي ضهير مدير الطب الوقائي في وزارة الصحة بقطاع غزة، أن القطاع خرج من الموجة الثانية من وباء "فيروس كورونا".

وقال د. ضهير في تصريح لـ "إذاعة صوت الأقصى":" نحن نعيش حالة من الاستقرار في الوقت الحالي، معدل الحالات التي تسجل بشكل يومي منخفض، حتى نسبة اشغال الأسرة من الحالات الخطيرة والحرجة في تراجع واضح، ونستطيع أن نقول إننا خرجنا من الموجة الثانية من الوباء."

وأضاف:"هذا لا يعني أننا في مأمن من هذه الجائحة ويجب الالتزام بإجراءات السلامة والوقاية للاستمرار على هذه المعدلات المنخفضة، وأيضاً يجب أن يكون هناك إقبال واسع لتلقي اللقاح حتى نضمن وجود مناعة كافية في القطاع.

وأكد، أن اللقاحات التي توفرها وزارة الصحة في غزة هي من اللقاحات المرخصة عالميا وهي آمنة بشكل كامل وتمنح المناعة الكافية لمنع الإصابة، وحتى لو أصيب شخص ممن تلقوا اللقاح لن تكون الأعراض شديدة.

وتابع، بالأمس تم استلام 30000 جرعة من اللقاح الروسي بالإضافة إلى اللقاحات الأخرى المتوفرة، وهناك تحسن واضح في إقبال المواطنين على تلقي اللقاح خاصة بعد الحملة التي أطلقتها الوزارة لتوعية المواطنين بأهمية تلقي اللقاحات.