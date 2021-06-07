لبنان : الليرة تواصل الانهيار رغم إجراءات الحكومة

تواصل الليرة اللبنانية اليوم الاثنين 7/6/2021 ، الانهيار مقابل الدولار وباقي العملات الاجنبية بالرغم من كافة الاجراءات التي اعلنتها الحكومة اللبنانية مؤخراً بخصوص عملية سحب الاموال من البنوك .

وقال المستشار المالي، مايك عازار، ان "المشكلة أن الديون في لبنان بالدولار ارتفعت"، وعن تعاميم مصرف لبنان قال الخبير إنه "لا يوجد تفاصيل عنا وخطة فيها".

وكشف الخبير عن خطر كبير قد يواجه الليرة أيضا، حيث يمكن أن يصل الشعب اللبناني إلى مرحلة لن يُقبل فيها استخدام وتداول الليرة اللبنانية، بحسب "الجديد".

وأكد عازار أنه "حتى لو ما طبعنا عملة رح تزيد المشكلة ورح نوصل لنفس المحل".

ويشهد لبنان أزمة اقتصادية خانقة بالتزامل مع "استعصاء" سياسي في البلاد على خلفية كارثة مرفأ بيروت.

وكان رئيس الحكومة اللبنانية المكلف، سعد الحريري، قد طالب قبل أيام، بضرورة أن تسدد حكومة تسيير الأعمال ما هو متوجب عليها من مساهمة مالية.

كما طالب الحريري أيضا في بيان نقلته وكالة "رويترز" المجتمع الدولي بضرورة تحمل مسؤولياته تجاه لبنان.