بالصور "مش بس أندومي..كمان ملوخية"..غزة تتهكم على "شاليط"

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 11:06 ص
07 يونيو 2021
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منذ أن عَرَضت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، مشاهد حصرية لأول مرة للجندي جلعاد شاليط، خلال أسرى لدى المقاومة في غزة، خلال برنامج لقناة الجزيرة "ما خفي أعظم"، بعنوان "في قبضة المقاومة"، ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بالتكهنات على ما كان يفعله شاليط خلال أسره.

ففي المشاهد المصورة، ظهر الجندي شاليط خلال أسره لدى المقاومة وكيف كان يقضي أيامه خلال الأسر، كاللعب والأكل والرياضة وتنظيف المكان.

"مش بس أندومي..كمان ملوخية".. هو أحد تعليقات المواطنين حول الطعام الذي يتناوله شاليط، حينما ظهر في تسجيلات الفيديو وهو يأكل "الأندومي" وطبق "الملوخية".

وتابع المواطنون في قطاع غزة بشغف واهتمام برنامج ماخفي أعظم الذي بثته قناة الجزيرة الليلة واستضاف فيه نائب قائد كتائب القسام محمد الضيف مروان عيسى، والذي تحدث عن تفاصيل دقيقة لأسر شاليط وماتلاها من معارك وحروب وصفقة وفاء الأحرار التي خرجت بالإفراج عن شاليط مقابل الأسرى.

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#كتائب القسام #جلعاد شاليط

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