صحة غزة : لا وفيات وتسجيل "181"إصابة خلال 24 ساعة

اعلنت وزارة الصحة بغزة اليوم الاثنين 7/6/2021 ، انه لا يوجد أي حالات وفاة ، وبلغت اعداد أعداد الاصابات بـ"181" إصابة جديدة بفيروس كورونا بعد اجراء 799 فحص مخبري خلال ال 24 ساعة الماضية.

وبينت الصحة الى تعافي 210 حالة جديدة من مصابي فيروس كورونا ، ليبلغ اجمالي المتعافين 105676 حالة.

وأوضحت اجمالي تراكمي للمصابين 110799 اصابة ، اجمالي الحالات النشطة 4095 حالة

جمالي الوفيات 1028 حالة وفاة.

وقال ان اجمالي الحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى 88 حالة ، واجمالي الحالات الخطيرة والحرجة 59 حالة.

وبشأن التطعيمات ، اوضحت الصحة ان اجمالي الجرعات التي وصلت قطاع غزة: 120400 جرعة وهي تكفي ل 60200 شخص ، واجمالي الاشخاص الذين تلقوا اللقاح: 42704 شخص