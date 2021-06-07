محمد عساف يغرد لمنى ومحمد الكرد

نشر الفنان الفلسطيني، محمد عساف، تغريدة حول اعتقال الناشطين المقدسيين، محمد ومنى الكرد، قبيل الإعلان عن الإفراج عن الأخيرة.

وكانت قوات الاحتلال أفرجت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء الأحد، عن الناشطة المقدسية منى الكرد، بعد ساعات من اعتقالها بحي الشيخ جراح، واستدعاء شقيقها محمد.

وفي وقت سابق، قال نبيل الكرد، في حديث للصحافة، إن الشرطة اعتقلت ابنته منى، واستدعت ابنه محمد، الذي سلم نفسه لاحقا إلى شرطة الاحتلال.

ولم تعقب شرطة الاحتلال على اعتقال الكرد، التي برزت عبر وسائل الإعلام مؤخرا، ولعبت دورا كبيرا في التعريف بقضية حي الشيخ جراح.