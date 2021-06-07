خامنئي : التصويت بورقة بيضاء في الانتخابات حرام

أصدر المرشد الإيراني علي خامنئي فتوى تحرم التصويت بورقة بيضاء في الانتخابات "في حال أدى ذلك إلى إضعاف النظام الإسلامي" بالبلاد.

ونشرت مجلة "خط حزب الله" التي يصدرها مكتب المرشد الإيراني سؤالا حول حكم التصويت بورقة بيضاء من دون كتابة اسم المرشح في حالة عدم قيام المقترع بالبحث والتحقيق حول المرشحين، أو قيامه بالتحقيق من دون التوصل إلى استنتاج والحيرة في اختيار المرشح المناسب.

ورد خامنئي بأن "التصويت بورقة بيضاء، أيا كان السبب، في حال أدى إلى إضعاف النظام الإسلامي في إيران فهو محرم".

وكان خامنئي قد دعا سابقا إلى المشاركة الواسعة في الانتخابات الرئاسية المزمع عقدها في الثامن عشر من الشهر الجاري

وتشير آخر استطلاعات الرأي التي أجراها مركز "إيسبا" الرسمي إلى أن نسبة المشاركة في الانتخابات المقبلة لن تتجاوز الـ37 بالمئة وهي أدنى نسبة في تاريخ البلاد.