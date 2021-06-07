تحقيق أمني "إسرائيلي" في تسجيل الصوت لأحد جنودها الذي عرضته القسام

كشفت مصادر عبرية اليوم الاثنين 7/6/2021، أن الجهات الأمنية والعسكرية "الإسرائيلية" بدأت تحقيقاً في صحة التسجيل الصوتي المنسوب لأحد جنودها، الذين قالت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، إنهم أسرى لديها.

ونشرت كتائب عز الدين القسام، أمس الأحد، لأول مرة تسجيلاً صوتياً منسوب لأحد الجنود "الإسرائيليين" المحتجزين في غزة، وذلك خلال البرنامج الوثائقي "ما خفي أعظم" عبر قناة الجزيرة.

وأفادت قناة 13 العبرية، أن التسجيل الصوتي يعتقد أنه "لأفراهام منغستو الإسرائيلي" الأثيوبي الذي تسلل عام 2014 من حدود "زيكيم" إلى داخل قطاع غزة قبل أن تأسره المقاومة بغزة.

وقالت عائلة منغستو إن “مقطع الصوت ليس لابنها”.

وزعمت مصادر "إسرائيلية" لموقع “واي نت” العبري أن “اللكنة الصوتية باللغة العبرية للمتحدث بالتسحيل تشير لخللٍ في اللغة ‘مكسرة’..”.

واتهم منسق شؤون الأسرى والمفقودين الإسرائيليين يارون بلوم، حركة حماس "بالتلاعب" بعد نشرها التسجيل.

وقال بلوم:"حماس في مأزق بعد العملية الأخيرة وما تعرضت له من ضربات شديدة.. ما عرض مجرد تلاعب رخيص من حماس التي تعرف جيدًا مصير جنودنا .. نحن سنعمل بتصميم من أجل إعادة أولادنا".