قانون "تجريم التطبيع" على طاولة البرلمان التونسي غدا

أعلنت لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية في مجلس نواب الشعب التونسي، أن مكتب اللجنة سيناقش في اجتماعه غدا الثلاثاء ، برنامج عمله الذي يتضمّن تحديد موعد للشروع في مناقشة "قانون تجريم التطبيع".

وكان مكتب مجلس النواب أحال في 21 أيار/ مايو المنصرم، مشروع قانون "تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني" على لجنة الحقوق والحريات مع طلب استعجال النظر فيه.

وجاء ذلك، عقب مطالبة غالبية الكتل النيابية خلال جلسة عامة عقدت في 18 أيار/ مايو، "بتجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني، على خلفية العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والأحداث في الأراضي الفلسطينية".