تشهد أسعار الذهب في مصر اليوم الاثنين 7/6/2021 ، استقراراً ، متأثراً بعدم تغيير سعر الذهب اليوم عالميا متأثرة بسعر أوقية الذهب في تعاملات بورصة المعادن .

يواصل سعر الذهب اليوم في مصر استقراره ، ليسجل سعر عيار 21 الأكثر انتشارا في الوجهين البحري والقبلي الآن نحو 811 جنيها للجرام، وهى نفس أسعاره خلال تعاملات اليوم الصباحية ، غير شاملة المصنعية التى تختلف من عيار لآخر.

سعر جرام الذهب عيار 24 (926 جنيها)

وثبت سعر جرام الذهب اليوم عيار 24 خلال التعاملات الآن ليسجل 926 جنيها، علمًا بأنه العيار الأعلى سعرا في مصر لأن جودته أعلى.

سعر جرام الذهب عيار 21 (811 جنيها)

ولم يتغير سعر جرام الذهب اليوم عيار 21 بأى بشكل ملحوظ في التعاملات ليبلغ 811 جنيها؛ وهو العيار الأكثر انتشارًا في مصر حاليًّا.

سعر جرام الذهب اليوم عيار 18 (696 جنيهًا)

فيما سجل سعر جرام الذهب اليوم عيار 18 ثباتا الآن ليبلغ نحو 696 جنيهًا فى التعاملات؛ وهو العيار الأكثر مبيعًا بالوجه البحري.

سعر الجنيه الذهب اليوم (6480 جنيها)

واستقر سعر الجنيه الذهب، اليوم، في مصر ليبلغ نحو 6480 جنيها، ويصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21 العيار الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والصعيد.

سعر أوقية الذهب عيار 24

وشهد سعر أوقية الذهب عيار 24 استقرارا ليبلغ 28814 جنيها، وتزِن الأوقية نحو 31 جرامًا من العيار 24 الأعلى جودة والأقل تشكيلًا في مصر.

سعر كيلو الذهب عيار 24

واستقر سعر كيلو الذهب عيار 24 ليبلغ حوالي 926 ألف جنيه اليوم، ويزِن 1000 جرام.

وسجل سعر أوقية الذهب عالميًّا خلال التعاملات اليوم نحو 1891 دولارًا.