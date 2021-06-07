أربعة أسرى يدخلون أعوامًا جديدة في سجون الاحتلال

أفاد مكتب إعلام الأسرى، اليوم الإثنين 7/6/2021، أن أربعة أسرى يدخلون اليوم أعوامًا جديدة داخل سجون الاحتلال الاسرائيلي، وهم:

الأسير أسيد محمد أحمد أبو خضير (31 عامًا)، من سكان محافظة الخليل، يدخل عامه السادس والأخير في سجون الاحتلال، وذلك منذ اعتقاله بتاريخ 07/06/2016م.



الأسير إبراهيم مسعد إياس هاني (50 عامًا)، من سكان محافظة الخليل، يدخل عامه السادس عشر على التوالي في سجون الاحتلال، وذلك منذ اعتقاله بتاريخ 07/06/2006م، وهو محكوم بالسجن المؤبد.

الأسير إبراهيم صالح مصطفى علقم (48 عامًا)، من سكان محافظة رام الله، يدخل عامه السادس عشر على التوالي في سجون الاحتلال، وذلك منذ اعتقاله بتاريخ 07/06/2006م، وهو محكوم بالسجن المؤبد.

الأسير وسيم عمر عبد الكريم مليطات (36 عامًا) من سكان محافظة نابلس، يدخل عامه 20 على التوالي في سجون الاحتلال، وذلك منذ اعتقاله بتاريخ 07/06/2002م، وهو محكوم بالسجن المؤبد.