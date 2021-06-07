يحظى سعر الذهب في فلسطين اليوم الاثنين 7/6/2021، باهتمام بالغ في الأراضي الفلسطينية كونه أحد المعادن التي تحفظ أموال المستثمرين من التعرض لخسارة كبيرة.

ويهتم الشباب المقبلين على الزواج بهذا المعدن الثمين لشرائه الى احبابهم وزوجاتهم كهدية ثمينة تعبر عن مدى الحب بين الزوجين أو المخطوبين.

ونعرض لكم في هذه المقالة سعر الذهب في فلسطين اليوم الاثنين 7/6/2021، يشمل جميع عيارات الذهب (عيار 24, 22, 18, 14, 12).

متوسط سعر الذهب في فلسطين اليوم بأسواق المال في فلسطين بالشيكل

الوحدة شيكل دولار أمريكى

اسعار الذهب عيار 24 197.25 شيكل $60.67

سعر الذهب عيار 22 180.81 شيكل $55.61

اسعار الذهب عيار 21 172.59 شيكل $53.09

اسعار الذهب عيار 18 147.94 شيكل $45.50

سعر الذهب عيار 14 115.06 شيكل $35.39

سعر الذهب عيار 12 98.62 شيكل $30.33

اسعار أوقية الذهب 6,134 شيكل $1,887

اسعار جنيه الذهب 1,381 شيكل $424.69

اسعار كيلو الذهب 197,245 شيكل $60,669

متوسط سعر الذهب في الأيام السابقة في فلسطين بعملة شيكل

اليوم عيار 24 عيار 21 عيار 18 عيار 14 عيار 12

6 يونيو 197.89 173.16 148.42 115.44 98.95

5 يونيو 197.90 173.16 148.42 115.44 98.95

4 يونيو 197.89 173.15 148.42 115.43 98.94

3 يونيو 196.06 171.55 147.04 114.37 98.03

2 يونيو 199.61 174.67 149.71 116.44 99.81

1 يونيو 197.97 173.23 148.48 115.49 98.99

31 مايو 199.31 174.40 149.48 116.26 99.65

30 مايو 199.09 174.21 149.32 116.14 99.55

29 مايو 198.97 174.11 149.23 116.07 99.49

28 مايو 199.03 174.15 149.27 116.10 99.51