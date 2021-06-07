ارتفاع أسعار الذهب في العراق اليوم الاثنين 7/6/2021

ارتفعت أسعار الذهب في العراق في التعاملات الصباحية ليوم الاثنين 7/6/2021، نتيجة لصعود الأسعار العالمية للمعدن النفيس.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 في العراق، خلال التعاملات 88 ألفا و898 دينارا (60.78 دولار).

وجاء سعر جرام الذهب عيار 21 في العراق (الأكثر مبيعا بالأسواق)، عند مستوى 77 ألفا و788 دينارا (53.26 دولار).

وعن سعر جرام الذهب عيار 18 فقد سجل 66 ألفا و675 دينارا (45.65 دولار).

أسعار الذهب الاقتصادي

بلغ سعر جرام الذهب عيار 14، نحو 51 ألفا و857 دينارا (35.51 دولار)، وسعر جرام الذهب عيار 12 سجل 44 ألفا و449 دينارا (30.43 دولار).

أسعار الذهب عالميا

وعالميا انتعشت أسعار الذهب في آخر إعلاق - الجمعة - و قفز السعر الفوري 0.9% إلى 1886.80 دولار للأوقية (الأونصة)، بعد أن بلغ أدنى مستوياته منذ 19 مايو/أيار عند 1855.59 دولار في وقت سابق من المعاملات. والمعدن منخفض 0.8% منذ بداية الأسبوع.

وصعدت عقود الذهب الأمريكية الآجلة 0.9% إلى 1890.80 دولار.

وقبل أيام، ناقش رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي مع وفد البنك الدولي، 3 ملفات رئيسية لتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي في العراق.

جاء على رأس الملفات قضية محاربة الفساد في العراق، وإعادة بناء الخدمة العامة، وتفعيل المشاريع المتأخرة.

وأكد رئيس الوزراء العراقي، الثلاثاء، تصميم العراق، رغم من كل التحديات، على المضي في طريق الإصلاح الاقتصادي، وفق رؤى طويلة الأمد تعتمد على حلول ناجعة.