محلل سياسي يكشف خفايا رسالة نائب الضيف في برنامج "ما خفي أعظم"

كشف محلل سياسي اليوم الأحد 6/6/2021، خفايا رسائل مروان عيسى نائب القائد العام لكتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، في برنامج "ما خفي أعظم" الذي بثته قناة الجزيرة.

ورأى المحلل السياسي حمزة أبو شنب، أن خلاصة حديث نائب القائد العام أبو البراء، تتمثل في التأكيد على أن ربط إعادة الإعمار بملف الجنود مبدأ مرفوض وغير قابل للنقاش.

وكشف عن جهوزية المقاومة لعملية تبادل أسرى على مراحل، لافتاً إلى أن أيِ وسيط يريد الدخول على خط الوساطة أن يعي بأن كتائب القسام لن يتنازل عن مطالبه.

وبين، أن مروان عيسى بعث برسالة من القسام للعدو الصهيوني: بأن عليه دفع الثمن، ولن يتوانى القسام عن أية عملية أسر جديدة من أجل إطلاق سراح الأسرى.

واعتقد المحلل أبو شنب أن التسجيل الصوتي ربما يكون أحد متطلبات التفاوض.