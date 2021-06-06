سعر الدولار في سوريا اليوم الاثنين 7 يونيو 2021، حيث يرفق لكم موقع وكالة فلسطين اليوم الإخبارية، أسعار العملات في سوريا، حيث ارتفاع سعر صرف الدولار في سوريا، في تعاملات اليوم الاثنين 7 يونيو 2021، بنحو 10 ليرات في السوق السوداء.

وبقي السعر الرسمي للدولار مستقرا لدى البنوك عند 2512 ليرة.

سعر الدولار في السوق السوداء =3170 ليرة للشراء و3250 ليرة للبيع، مقابل 3160 ليرة للشراء و3240 ليرة للبيع، أمس.

سعر اليورو الأوروبي في السوق السوداء= 3852 ليرة للشراء و3954 ليرة للبيع، مقابل 3826 ليرة للشراء و3928 ليرة للبيع، أمس.

سعر الجنيه الإسترليني في السوق السوداء= 4480 ليرة للشراء و4603 ليرات للبيع، مقابل 4445 ليرة للشراء و4586 ليرة للبيع، أمس.

سعر الريال السعودي = 843 ليرة للشراء و868 ليرة للبيع، مقابل 841 ليرة للشراء و865 ليرة للبيع، أمس.

سعر الدرهم الإماراتي في السوق السوداء= 860 ليرة للشراء و885 ليرة للبيع، مقابل 858 ليرة للشراء و882 ليرة للبيع، أمس.

سعر الدينار الكويتي في السوق السوداء= 10536 ليرة للشراء و10828 ليرة للبيع، مقابل 10490 ليرة للشراء و10782 ليرة للبيع، أمس.